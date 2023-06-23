«Яндекс. Погода» прогнозирует в субботу +19 °C днем, +8 °C ночью. В воскресенье днем ожидается +20 °C, а ночью +11 °C.

World-weather обещает днем 24 июня +17 °C, ночью +10 °C. Днем 25 июня будет +19 °C, ночью +10 °C. Осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье 25 июня ожидается похолодание до +9 °C. Днем потеплеет до +20 °C, но будет облачно. Осадков в эти выходные не предвидится.

Согласно данным Gismeteo , в субботу, 24 июня, в городе будет ясно, но прохладно. Дневная температура воздуха составит +17 °C.

В ближайшие выходные 24 и 25 июня 2023 жители Новосибирска будут отмечать 130-летний юбилей своего города. Синоптики прогнозируют похолодание до +9 °C в эти дни.

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