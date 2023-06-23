Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
В ближайшие выходные 24 и 25 июня 2023 жители Новосибирска будут отмечать 130-летний юбилей своего города. Синоптики прогнозируют похолодание до +9 °C в эти дни.
Согласно данным Gismeteo, в субботу, 24 июня, в городе будет ясно, но прохладно. Дневная температура воздуха составит +17 °C.
В ночь на воскресенье 25 июня ожидается похолодание до +9 °C. Днем потеплеет до +20 °C, но будет облачно. Осадков в эти выходные не предвидится.
World-weather обещает днем 24 июня +17 °C, ночью +10 °C. Днем 25 июня будет +19 °C, ночью +10 °C. Осадков не ожидается.
«Яндекс. Погода» прогнозирует в субботу +19 °C днем, +8 °C ночью. В воскресенье днем ожидается +20 °C, а ночью +11 °C.