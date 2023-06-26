Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Ночью 25 июня 2023 года на улице Разъездной 54/2 в Советском районе произошло столкновение двух автомобилей. Водитель грузовика «Ивеко» направлялся по Бердскому шоссе в сторону Первомайского района, когда при повороте столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого находился мужчина 2002 года рождения.
В результате этого ДТП пострадали как сам водитель Лады, так и его пассажиры — девушка 2004 года рождения и два мужчины 2000 и 1989 г. г. рождения. Последний из пострадавших скончался в больнице.
На месте случившегося работали сотрудники ДПС, устанавливая все обстоятельства произошедшего.