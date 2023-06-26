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В Новосибирске грузовик IVECO расшиб легковушку — четверо пострадавших

26 июня 2023, 01:58
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшие

В Новосибирске грузовик IVECO врезался в легковушку — есть пострадавшие

В результате столкновения грузового автомобиля «Ивеко» и автомобиля «Лада Веста» на территории Советского района, пострадали четыре человека, один из которых позже скончался в лечебном учреждении.

Ночью 25 июня 2023 года на улице Разъездной 54/2 в Советском районе произошло столкновение двух автомобилей. Водитель грузовика «Ивеко» направлялся по Бердскому шоссе в сторону Первомайского района, когда при повороте столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого находился мужчина 2002 года рождения.

В результате этого ДТП пострадали как сам водитель Лады, так и его пассажиры — девушка 2004 года рождения и два мужчины 2000 и 1989 г. г. рождения. Последний из пострадавших скончался в больнице.

На месте случившегося работали сотрудники ДПС, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

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