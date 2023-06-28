Х Международный Сибирский транспортный форум начал работу в Новосибирской области

Деловую программу форума открыли конференции, посвящённые возможностям применения цифровых двойников в системе управления автомобильными дорогами, развитию авиационных перевозок в РФ, подготовке документов транспортного планирования.



В работе национальной конференция «Наука, образование и кадры» принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Также в первый день форума прошла панельная дискуссия «Интеллектуальные транспортные системы — драйвер развития городов России» и конференция, посвященная подходам к обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры общественного транспорта. Участники форума обсудили современные тенденции логистики в РФ, развитие внутреннего туризма, вопросы ценообразования в дорожном строительстве и другие темы.



Напомним, что Международный Сибирский транспортный форум», организатором которого является правительство Новосибирской области, является главной площадкой региона для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения ключевых аспектов функционирования всех видов транспорта, принятия решений для развития транспортно-логистической инфраструктуры и дорожного комплекса.



В этом году значительно расширены тематические горизонты форума. Будет уделено особое внимание вопросам логистики, строительства инфраструктуры, импортозамещения, параллельного импорта, кадров. Дополнительными дискуссиями будет расширена пленарная часть, она коснется вопросов цифровизации, международного сотрудничества и глобального транспортного-логистического комплекса. В форуме примут участия иностранные делегации из Индии, Китая, Турции, Республик Беларусь и Казахстан.



В рамках форма пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой свои достижения и наработки представят более 40 экспонентов.