Дети мигрантов гонялись за сверстниками в Новосибирске с ножом

На видеозаписи видно, что старшие ребята отобрали у мальчика, который выглядит на 9 лет и имеет темный цвет кожи, перочинный нож. Ребенок просит его вернуть, но подростки требуют 100 рублей взамен. По словам автора поста, ранее этот ребенок преследовал других детей с помощью холодного оружия. На приложенном фото можно увидеть другого ребенка, также вооруженного лезвием.