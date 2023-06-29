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Дети мигрантов гонялись за сверстниками в Новосибирске с ножом

29 июня 2023, 01:41
Фото: 1MI
Дети бегали за другими ребятами с ножом, пока оружие не отобрали

В Новосибирске дети мигрантов угрожали сверстникам ножом

Дети мигрантов в Новосибирске гонялись за сверстниками с ножами, что вызвало возмущение пользователей соцсетей: они требуют наказать родителей.

В Новосибирске дети мигрантов преследовали своих сверстников с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор 18+».

На видеозаписи видно, что старшие ребята отобрали у мальчика, который выглядит на 9 лет и имеет темный цвет кожи, перочинный нож. Ребенок просит его вернуть, но подростки требуют 100 рублей взамен. По словам автора поста, ранее этот ребенок преследовал других детей с помощью холодного оружия. На приложенном фото можно увидеть другого ребенка, также вооруженного лезвием.

Дети с ножом Дети с ножом
Дети с ножом
Фото: Топор 18+ / Telegram-канал

Подписчики канала возмутились произошедшим и потребовали наказать родителей, которые не воспитывают своих детей должным образом. В комментариях также высказались новосибирцы, предположив, что инцидент мог произойти возле Хилокского рынка.

Пока в МВД по Новосибирской области не прокомментировало произошедшее, поэтому неизвестно, насколько эти обвинения достоверны.

Битва за место: в Новосибирске мигранты жестко подрались на рынке
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#Эмилия Губарева#Мигранты#Преступность#Школьники#Нож#Воспитание#Полиция#Дети#Общество
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