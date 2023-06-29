Дети мигрантов гонялись за сверстниками в Новосибирске с ножом

Posted Сегодня, 01:41
Published Сегодня, 01:41
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Updated Сегодня, 01:43
В Новосибирске дети мигрантов преследовали своих сверстников с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор 18+».
На видеозаписи видно, что старшие ребята отобрали у мальчика, который выглядит на 9 лет и имеет темный цвет кожи, перочинный нож. Ребенок просит его вернуть, но подростки требуют 100 рублей взамен. По словам автора поста, ранее этот ребенок преследовал других детей с помощью холодного оружия. На приложенном фото можно увидеть другого ребенка, также вооруженного лезвием.
Подписчики канала возмутились произошедшим и потребовали наказать родителей, которые не воспитывают своих детей должным образом. В комментариях также высказались новосибирцы, предположив, что инцидент мог произойти возле Хилокского рынка.
Пока в МВД по Новосибирской области не прокомментировало произошедшее, поэтому неизвестно, насколько эти обвинения достоверны.