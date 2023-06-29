В Новосибирске похоронили академика РАН Зинфера Исмагилова

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Скончался выдающийся ученый Зинфер Исмагилов, родившийся в деревне Байгильдино Нуримановского района. Он был директором Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, а также научным руководителем этого центра. Зинфер Исмагилов имел мировую известность в области углехимии, углеродных материалов и катализа.
Он родился 15 октября 1947 года и получил высшее образование по специальности «Химия» в Новосибирском государственном университете в 1969 году. В 1973 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году — докторскую, по химии.
Зинфер Исмагилов являлся автором более 2000 научных публикаций и имел более 150 авторских свидетельств СССР, патентов РФ и зарубежных патентов на изобретения. Под его руководством было реализовано более 50 проектов, как отечественных, так и международных.
Ученый получил множество наград, включая премию имени В. А. Коптюга и премию «Глобальная энергия». Его коллеги считают его уход большой потерей для мирового научного сообщества.
Простились с Зинфером Исмагиловым в Новосибирске на прошлой неделе.