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В Новосибирске похоронили академика РАН Зинфера Исмагилова

29 июня 2023, 02:35
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Ушел из жизни Зинфер Исмагилов, выдающийся ученый в области углехимии и углеродных материалов, директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, академик РАН.

Скончался выдающийся ученый Зинфер Исмагилов, родившийся в деревне Байгильдино Нуримановского района. Он был директором Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, а также научным руководителем этого центра. Зинфер Исмагилов имел мировую известность в области углехимии, углеродных материалов и катализа.

Он родился 15 октября 1947 года и получил высшее образование по специальности «Химия» в Новосибирском государственном университете в 1969 году. В 1973 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году — докторскую, по химии.

Зинфер Исмагилов являлся автором более 2000 научных публикаций и имел более 150 авторских свидетельств СССР, патентов РФ и зарубежных патентов на изобретения. Под его руководством было реализовано более 50 проектов, как отечественных, так и международных.

Ученый получил множество наград, включая премию имени В. А. Коптюга и премию «Глобальная энергия». Его коллеги считают его уход большой потерей для мирового научного сообщества.

Простились с Зинфером Исмагиловым в Новосибирске на прошлой неделе.

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#Эмилия Губарева#Ученый#Академик РАН#Прощание#Общество#Новосибирск
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