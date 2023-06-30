В Новосибирске закончилось судебное заседание, на котором был оглашен приговор группе угонщиков автомобилей. Речь идет о Максиме Заузолкове, Алексее Заржецком и Константине Семенове. Они все вместе похитили несколько дорогостоящих авто марок «Toyota», «Lexus», «KIA» и «Hyundai». Ущерб составил более 15 миллионов рублей. Вся информация об этом появилась на сайте Управления судебного департамента по региону.