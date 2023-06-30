Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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В Новосибирске закончилось судебное заседание, на котором был оглашен приговор группе угонщиков автомобилей. Речь идет о Максиме Заузолкове, Алексее Заржецком и Константине Семенове. Они все вместе похитили несколько дорогостоящих авто марок «Toyota», «Lexus», «KIA» и «Hyundai». Ущерб составил более 15 миллионов рублей. Вся информация об этом появилась на сайте Управления судебного департамента по региону.
Согласно данным следствия, преступники совершили свои действия в августе прошлого года в Новосибирске. Целью было похищение автомобилей для последующей продажи. Кроме того, они использовали фальшивые номера, чтобы скрыть свою незаконную деятельность.
При вынесении приговора Максиму Заузолкову было назначено 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Алексею Заржецкому —7 лет в колонии общего режима, а Константину Семенову — 8,5 лет в колонии общего режима.
Суд, принимая решение о наказании, учел все обстоятельства преступления и роль каждого из подсудимых в деятельности группы. Однако приговор еще не вступил в силу.