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Ограбление в стиле Форсаж: группе угонщиков иномарок огласили приговор в Новосибирске

30 июня 2023, 03:54
Фото: Midjourney
Приговор еще можно обжаловать

В Новосибирске суд вынес приговор по делу об угонах элитных автомобилей на 15 млн

Группе угонщиков элитных автомобилей в Новосибирске огласили приговор: они похитили машин на сумму более 15 млн рублей.

В Новосибирске закончилось судебное заседание, на котором был оглашен приговор группе угонщиков автомобилей. Речь идет о Максиме Заузолкове, Алексее Заржецком и Константине Семенове. Они все вместе похитили несколько дорогостоящих авто марок «Toyota», «Lexus», «KIA» и «Hyundai». Ущерб составил более 15 миллионов рублей. Вся информация об этом появилась на сайте Управления судебного департамента по региону.

Согласно данным следствия, преступники совершили свои действия в августе прошлого года в Новосибирске. Целью было похищение автомобилей для последующей продажи. Кроме того, они использовали фальшивые номера, чтобы скрыть свою незаконную деятельность.

При вынесении приговора Максиму Заузолкову было назначено 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Алексею Заржецкому —7 лет в колонии общего режима, а Константину Семенову — 8,5 лет в колонии общего режима.

Суд, принимая решение о наказании, учел все обстоятельства преступления и роль каждого из подсудимых в деятельности группы. Однако приговор еще не вступил в силу.

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