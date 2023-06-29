В этот момент обвиняемый взял нож, который находился на кухонном столе, и нанес не менее 11 ударов спящему 52-летнему мужчине в область шеи. Затем он выбил дверь в ванную комнату, где находилась 27-летняя женщина, и причинил ей не менее 43 ударов по голове, используя для этого деревянные части двери, утюг и другие предметы. Оба потерпевших скончались на месте преступления, а затем обвиняемый скрылся.