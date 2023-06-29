Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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В Новосибирской области жителю Тогучина вынесли приговор за убийство двух знакомых. Обвиняемого мужчину, который уже был неоднократно судим, признан виновным в совершении убийства двух жертв с особой жестокостью.
По данным следствия и суда, вечером в Тогучине в марте 2022 года обвиняемый мужчина и 27-летняя женщина находились в гостях у 52-летнего мужчины в его доме, который располагался по адресу на улице Кирова. Во время распития алкогольных напитков, они поссорились. В результате спора 52-летний мужчина ушел в свою комнату, чтобы лечь спать, а 27-летняя женщина закрылась в ванной комнате.
В этот момент обвиняемый взял нож, который находился на кухонном столе, и нанес не менее 11 ударов спящему 52-летнему мужчине в область шеи. Затем он выбил дверь в ванную комнату, где находилась 27-летняя женщина, и причинил ей не менее 43 ударов по голове, используя для этого деревянные части двери, утюг и другие предметы. Оба потерпевших скончались на месте преступления, а затем обвиняемый скрылся.
Суд принял во внимание аргументы следствия и признал обвиняемого виновным. Ему было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.
Стоит отметить, что погибший мужчина был легендой в Тогучине. Он являлся фанатом хоккейного клуба «Локомотив». Ни одного матча его любимой команды он не пропускал за все 22 года существования клуба.