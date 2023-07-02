1,5 млн рублей уйдет на празднование Дня флага России в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
На организацию праздника, посвященного Дню государственного флага России, в Новосибирске будет потрачено 1,5 миллиона рублей. Ищут организатора праздника на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». За оказание услуг заказчик готов заплатить полтора миллиона рублей.
Торжественная часть праздника должна быть проведена в Новосибирске, включая развертывание трёхцветного флага. Также предусмотрена работа аниматоров, которые будут раздавать тематическую продукцию нескольких видов новосибирцам.
Во время празднования Дня государственного флага России состоится автопробег в 10 районах и городских округах Новосибирской области, в котором примут участие автомобили, украшенные флагами России. Мероприятие запланировано на 22 августа и будет финансироваться из областного бюджета.