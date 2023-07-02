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1,5 млн рублей уйдет на празднование Дня флага России в Новосибирске

2 июля 2023, 02:23
Фото: 1MI
Праздник будет 22 августа

В Новосибирске потратят 1,5 млн рублей на празднование Дня флага России

В Новосибирске будет проведено празднование Дня государственного флага России, на которое выделено 1,5 млн рублей из областного бюджета; мероприятие включает организацию торжественной части, автопробег и раздачу тематической продукции, говорится на сайте госзакупок.

На организацию праздника, посвященного Дню государственного флага России, в Новосибирске будет потрачено 1,5 миллиона рублей. Ищут организатора праздника на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». За оказание услуг заказчик готов заплатить полтора миллиона рублей.

Торжественная часть праздника должна быть проведена в Новосибирске, включая развертывание трёхцветного флага. Также предусмотрена работа аниматоров, которые будут раздавать тематическую продукцию нескольких видов новосибирцам.

Во время празднования Дня государственного флага России состоится автопробег в 10 районах и городских округах Новосибирской области, в котором примут участие автомобили, украшенные флагами России. Мероприятие запланировано на 22 августа и будет финансироваться из областного бюджета.

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