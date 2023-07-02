Нелегальные таксисты в Новосибирске отказываются ехать в аэропорт из-за проверок

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В Новосибирске таксисты не соглашаются возить пассажиров в аэропорт Толмачёво из-за проведения полицейских проверок. Эту информацию сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.
По словам подписчиков, нелегальные таксисты боятся быть привлеченными к ответственности при прибытии в аэропорт. Из-за этого многие жители Новосибирска сталкиваются с долгим ожиданием машин и, в некоторых случаях, получают отказ в поездке.
«Теперь мы ждем такси 20 минут»;
«У нас не хватает злости».
По словам других пассажиров, чтобы попасть на самолет, им приходится вызывать такси класса «бизнес».