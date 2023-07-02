atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Изображение материала

Нелегальные таксисты в Новосибирске отказываются ехать в аэропорт из-за проверок

2 июля 2023, 10:33
Фото: atas.info
В аэропорт отказываются ехать таксисты
Новосибирские таксисты не хотят ехать в аэропорт из-за рейдов полиции, опасаясь привлечения к ответственности, из-за чего многие клиенты сталкиваются с отказами в поездках и долгим ожиданием машин.

В Новосибирске таксисты не соглашаются возить пассажиров в аэропорт Толмачёво из-за проведения полицейских проверок. Эту информацию сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.

По словам подписчиков, нелегальные таксисты боятся быть привлеченными к ответственности при прибытии в аэропорт. Из-за этого многие жители Новосибирска сталкиваются с долгим ожиданием машин и, в некоторых случаях, получают отказ в поездке.

«Теперь мы ждем такси 20 минут»;

«У нас не хватает злости».

По словам других пассажиров, чтобы попасть на самолет, им приходится вызывать такси класса «бизнес».

Такси подорожало в два раза из-за аномальной жары в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске поездка в такси для студентки закончилась химическим ожогомСоциальное такси для людей с инвалидностью заработало в Новосибирской областиКомандир новосибирского отряда «Вега» Панферов принял в отряд таксу по кличке Степан
#Эмилия Губарева#Аэропорт Толмачёво#Таксисты#Проверки#Пассажиры#Транспорт#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Автопробег с флагами ЧВК «Вагнер» прошел в Новосибирске
Сегодня, 03:04
Фото из архивов командира батальона «Вега» Панфёрова опубликовали в Новосибирске
Вчера, 03:23
С родными попавших в плен барабинцев встретилась Уполномоченный по правам человека
Вчера, 04:57
Двое новосибирцев скончались от клещевого энцефалита
Вчера, 12:16
В июле Новосибирскую область накроют дожди, рассказала синоптик Кичанова
Вчера, 02:47
Потоп произошел в торговом центре Новосибирска после ливня — ВИДЕО
Сегодня, 02:41