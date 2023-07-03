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Улицу Советскую в Новосибирске перекрыли. Красный проспект остался без дублера

3 июля 2023, 09:56
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На Советской улице начался ремонт теплотрасс
Улица Ленина — пешеходная, улица Чаплыгина — ремонтируется, теперь и улица Советская — закрыта для проезда. Автомобилисты явно в ярости. Все-таки центр Новосибирска и самые оживленные улицы.

Мы уже писали, что две центральные улицы, перпендикулярные Красному проспекту, перекрыли из-за ремонта теплотрасс (Чаплыгина) и из-за того, что улицу сделали пешеходной (Ленина). Причем чуть ли не на все лето. Чаплыгина, судя по паспорту объекта, закрыли для проезда до 15 сентября, а Ленина, сделали пешеходной до конца июля.

Паспорт объекта улицы ЧаплыгинаПаспорт объекта улицы Чаплыгина
Паспорт объекта улицы ЧаплыгинаПаспорт объекта улицы Чаплыгина
Паспорт объекта улицы Чаплыгина
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Неожиданностью стало перекрытие улицы Советской — наглухо. Она располагается параллельно Красному проспекту и является оживленным участком для проезда. На территории проводятся работы по замене труб. Теплосети должны поменять до конца июля, поэтому новосибирцы будут вынуждены терпеть неудобства еще месяц.

И это при том, что в центре города обочины улиц заставлены припаркованными автомобилями и сужены из-за этого. Теперь по Советской проезд закрыли полностью — в очень «бойком месте» — примерно на уровне кинотеатра Маяковского и на перекрестке с Чаплыгина.

Вокруг всех поворотов к перекрестку Чаплыгина и Советской, где проводят модернизацию теплосети, установлены предупреждающие знаки о тупике. Несмотря на наличие знаков тупика, водители изо всех сторон пытаются проехать, но в конечном итоге разворачиваются и уезжают.

Перекрытая улица в центре НовосибирскаПерекрытая улица в центре Новосибирска
Перекрытая улица в центре НовосибирскаПерекрытая улица в центре Новосибирска
Перекрытая улица в центре Новосибирска
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Опубликована новая схема движения на площади Энергетиков в Новосибирске с 1 июля
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#Эмилия Губарева#Перекрытия#Ремонт#Теплотрасса#Город#Транспорт#Новосибирск
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