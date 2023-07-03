Мы уже писали, что две центральные улицы, перпендикулярные Красному проспекту, перекрыли из-за ремонта теплотрасс (Чаплыгина) и из-за того, что улицу сделали пешеходной (Ленина). Причем чуть ли не на все лето. Чаплыгина, судя по паспорту объекта, закрыли для проезда до 15 сентября, а Ленина, сделали пешеходной до конца июля.