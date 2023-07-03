Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Мы уже писали, что две центральные улицы, перпендикулярные Красному проспекту, перекрыли из-за ремонта теплотрасс (Чаплыгина) и из-за того, что улицу сделали пешеходной (Ленина). Причем чуть ли не на все лето. Чаплыгина, судя по паспорту объекта, закрыли для проезда до 15 сентября, а Ленина, сделали пешеходной до конца июля.
Неожиданностью стало перекрытие улицы Советской — наглухо. Она располагается параллельно Красному проспекту и является оживленным участком для проезда. На территории проводятся работы по замене труб. Теплосети должны поменять до конца июля, поэтому новосибирцы будут вынуждены терпеть неудобства еще месяц.
И это при том, что в центре города обочины улиц заставлены припаркованными автомобилями и сужены из-за этого. Теперь по Советской проезд закрыли полностью — в очень «бойком месте» — примерно на уровне кинотеатра Маяковского и на перекрестке с Чаплыгина.
Вокруг всех поворотов к перекрестку Чаплыгина и Советской, где проводят модернизацию теплосети, установлены предупреждающие знаки о тупике. Несмотря на наличие знаков тупика, водители изо всех сторон пытаются проехать, но в конечном итоге разворачиваются и уезжают.