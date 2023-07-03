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В Новосибирске массово отключат горячую воду с 5 июля 2023 — список улиц и адресов

3 июля 2023, 06:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске начнут отключать горячую воду

В Новосибирске с 3 июля начнется отключение горячей воды

В Новосибирске произойдет плановое отключение горячей воды. Работы на теплотрассах начнутся уже 3 июля.
«ООО „Новосибирская теплосетевая компания“ будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зонам теплоснабжения от ТЭЦ-2 Городского вывода (первая часть испытаний) и ТЭЦ-4 Северо-восточного вывода от ПНС-5 (третий этап)», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
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Без воды придется пожить жителям Центрального, Октябрьского и Заельцовского районов. Под испытания попадут дома по улице Инской, Колыванской, Серебренниковской, Свердлова, Сибревкома, Кривощековской, Садовой, промежуток «улица Маковскогои Кирова — улица Сакко и Ванцетти», Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина и Грибоедова.

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Кроме того, заранее кипятить воду в чайнике и готовить тазики нужно новосибирцам, проживающим по улице Нижегородской, Декабристов, Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обской, Большевистской, Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова и Дачной. Мечтать о теплой воде будут вынуждены горожане на улице Перевозчикова, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук, Плановой, Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной и Каунасской.

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