Кроме того, заранее кипятить воду в чайнике и готовить тазики нужно новосибирцам, проживающим по улице Нижегородской, Декабристов, Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обской, Большевистской, Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова и Дачной. Мечтать о теплой воде будут вынуждены горожане на улице Перевозчикова, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук, Плановой, Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной и Каунасской.