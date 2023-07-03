Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
«ООО „Новосибирская теплосетевая компания“ будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зонам теплоснабжения от ТЭЦ-2 Городского вывода (первая часть испытаний) и ТЭЦ-4 Северо-восточного вывода от ПНС-5 (третий этап)», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Без воды придется пожить жителям Центрального, Октябрьского и Заельцовского районов. Под испытания попадут дома по улице Инской, Колыванской, Серебренниковской, Свердлова, Сибревкома, Кривощековской, Садовой, промежуток «улица Маковскогои Кирова — улица Сакко и Ванцетти», Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина и Грибоедова.
Кроме того, заранее кипятить воду в чайнике и готовить тазики нужно новосибирцам, проживающим по улице Нижегородской, Декабристов, Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обской, Большевистской, Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова и Дачной. Мечтать о теплой воде будут вынуждены горожане на улице Перевозчикова, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук, Плановой, Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной и Каунасской.