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Школьница сбежала к возлюбленному в Новосибирск после онлайн-предложения выйти замуж

4 июля 2023, 01:26
Фото: Midjourney
Чем закончилась история, неизвестно
Отцу школьницы из Краснодарского края не нравится, что она сбежала к своему возлюбленному из Новосибирска и пообещал зарезать его, а дочери лишить дома и наследства.

Школьница из Краснодарского края влюбилась в парня из Новосибирска. Молодые люди познакомились в соцсетях в начале этого лета. Парень учится в НГМУ, а девушка — школьница.

Студент сделал даме предложение руки и сердца, на что та ответила согласием и сбежала к возлюбленному в Новосибирск. При этом она прихватила с собой 800 тысяч рублей из бюджета семьи.

Однако её отец не одобрил этот выбор и даже угрожал парню, сказав, что перережет ему горло, пишет Телеграм-канал Mash. Он также обещал лишить дочь дома и наследства, а возлюбленного обвинил в краже денег.

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#Эмилия Губарева#Студент#Родители#Общество#Город#Школьники#НГМУ#Новосибирск
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