Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Школьница из Краснодарского края влюбилась в парня из Новосибирска. Молодые люди познакомились в соцсетях в начале этого лета. Парень учится в НГМУ, а девушка — школьница.
Студент сделал даме предложение руки и сердца, на что та ответила согласием и сбежала к возлюбленному в Новосибирск. При этом она прихватила с собой 800 тысяч рублей из бюджета семьи.
Однако её отец не одобрил этот выбор и даже угрожал парню, сказав, что перережет ему горло, пишет Телеграм-канал Mash. Он также обещал лишить дочь дома и наследства, а возлюбленного обвинил в краже денег.