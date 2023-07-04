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Жаркая неделя: новосибирцы в шоке от температуры воды в водохранилище

4 июля 2023, 11:36
Фото: 1MI
Вода сегодня теплая
В Новосибирске стало тепло. После холодных и дождливых дней горожане однозначно пойдут купаться. Какая температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище 4 июля 2023? Изучаем данные сервисов.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», температура воды в Новосибирском водохранилище сейчас 20,4 °С, а в реке Обь, вода прогрелась всего на 18,7 °С. Однако это весьма комфортная температура для купания.

Отметим, что в Новосибирске началась самая теплая неделя в июле 2023. Мы долго ждали хоть какого-то тепла и вот оно: погодные сервисы обещают даже под 30 °С. Но не все так радужно.

Сайт world-weather прогнозирует на неделе максимум +28 °С. Солнечно, без осадков.

Сервис «Яндекс. Погода» обещает +29 °С и небольшой дождь ближе к выходным.

Началась самая жаркая неделя в июле: жару с дождями обещают синоптики в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Температура#Водохранилище#Новосибирское водохранилище#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода
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