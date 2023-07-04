Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По данным «Западно-Сибирского УГМС», температура воды в Новосибирском водохранилище сейчас 20,4 °С, а в реке Обь, вода прогрелась всего на 18,7 °С. Однако это весьма комфортная температура для купания.
Отметим, что в Новосибирске началась самая теплая неделя в июле 2023. Мы долго ждали хоть какого-то тепла и вот оно: погодные сервисы обещают даже под 30 °С. Но не все так радужно.
Сайт world-weather прогнозирует на неделе максимум +28 °С. Солнечно, без осадков.
Сервис «Яндекс. Погода» обещает +29 °С и небольшой дождь ближе к выходным.