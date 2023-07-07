В Новосибирске зацвело Обское море в июле 2023 года

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Подобное явление наблюдается каждый год в середине или конце лета. Вода в акваториях прогревается, что приводит к размножению водорослей. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра температура воды в Обском море 7 июля составляет +21 градус.
От них Новосибирское водохранилище и река Бердь стали изумрудного цвета. Местами акватории напоминают болото. Об этом рассказали читатели Atas.info.
При этом отдыхающие не видят в тине ничего пугающего, она даже не вызывает у них дискомфорт. Дети плюхаются в ней, обмазываются и смеются.
А вот ученые заявляют, что водоросли не так безопасны. Они могу спровоцировать аллергию и вызвать ожог.