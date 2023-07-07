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В Новосибирске зацвело Обское море в июле 2023 года

7 июля 2023, 09:13
Фото: atas.info
Обское море и река Бердь в Новосибирске окрасились в зеленый цвет
Обское море и река Бердь в Новосибирске изменили цвет. Водоемы зацвели, то есть затянулись зеленовато-бурой тиной в июле.

Подобное явление наблюдается каждый год в середине или конце лета. Вода в акваториях прогревается, что приводит к размножению водорослей. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра температура воды в Обском море 7 июля составляет +21 градус.

От них Новосибирское водохранилище и река Бердь стали изумрудного цвета. Местами акватории напоминают болото. Об этом рассказали читатели Atas.info.

При этом отдыхающие не видят в тине ничего пугающего, она даже не вызывает у них дискомфорт. Дети плюхаются в ней, обмазываются и смеются.

А вот ученые заявляют, что водоросли не так безопасны. Они могу спровоцировать аллергию и вызвать ожог.

#Алина Шефер#Общество#Обское море#Водоросли#Новосибирск#Новосибирская область
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