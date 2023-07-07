Вернут ли трамваи на Октябрьский мост Новосибирска — отвечает мэр Локоть

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Трамваи не будут возобновлять свое движение через Октябрьский мост в Новосибирске. Такое заявление сделал мэр города Анатолий Локоть в на радио «Городская волна».
По словам градоначальника, инициативу вернуть трамваи на мост предложила компания из Москвы, которая сотрудничает с местной администрацией над проектом развития Дзержинской линии метро. Хотя эта идея может быть полезной для города, ее реализация пока невозможна.
Мэр объяснил, что поток автомобилей не позволяет отдать одну полосу под трамвай. Это связано с особенностями города, поэтому такое решение не может быть принято.
Локоть отметил, что задача перевозки пассажиров с одного берега на другой успешно выполняется метромостом, а также автобусами и троллейбусами.
Напомним, что трамваи перестали ходить через Октябрьский мост с 1991 года. Тогда это решение было принято для того, чтобы расширить дорогу для автомобилей.