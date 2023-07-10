Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
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Updated Сегодня, 10:36
Стало известно имя нового руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области. По указу президента РФ от 3 июля 2023 года и приказу председателя Следственного комитета РФ от 3 июля, на эту должность назначен Евгений Долгалев, генерал-лейтенант юстиции.
Ранее данная должность была свободна с 2021 года после того, как Андрей Лелеко ушел на пенсию. Исполняющим обязанности главы СК по НСО был назначен Виталий Зарипов, который в настоящее время возвращается к своей прежней должности заместителя руководителя ведомства.
Евгений Долгалев окончил Омский государственный университет (юридический факультет) в 1994 году. Он начал свою карьеру следователем прокуратуры Октябрьского района города Омска в 1992 году и занимал различные должности, такие как старший помощник прокурора, заместитель начальника отдела по расследованию особо важных дел и начальник методико-криминалистического отдела прокуратуры.
С 2007 года он работал первым заместителем руководителя Следственного управления СК при прокуратуре РФ по Омской области. Затем с 2011 года он стал первым заместителем руководителя Следственного управления СК России по Омской области.
В 2012 году Евгений Долгалев возглавлял Управление Следственного комитета по Алтайскому краю, а в 2018 году он был назначен руководителем Управления Следственного комитета по Хабаровскому краю.
За свою службу Евгений Долгалев был награжден знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре РФ», медалями «За безупречную службу III, II и I степени» и памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии».