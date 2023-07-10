Ранее данная должность была свободна с 2021 года после того, как Андрей Лелеко ушел на пенсию. Исполняющим обязанности главы СК по НСО был назначен Виталий Зарипов, который в настоящее время возвращается к своей прежней должности заместителя руководителя ведомства.