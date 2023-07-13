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Директор учреждения в Новосибирской области осуждена за превышение полномочий

13 июля 2023, 04:33
Фото: 1MI
Женщину оштрафовали

В Новосибирской области осудили директора учреждения за превышение полномочий

Директор муниципального учреждения в Новосибирской области признана виновной в превышении должностных полномочий, подробности сообщают в СК РФ по НСО.

Суд признал директора муниципального учреждения в Новосибирской области виновной в превышении своих должностных полномочий.

Согласно проведенному следствию и установленным судом фактам, женщина, которая была директором учреждения в Венгеровском районе, в 2020 году заключила договор на проведение ремонтных работ без их фактического выполнения.

Затем она подписала акт приемки работ и сделала его основанием для оплаты более чем на 350 тысяч рублей. Суд признал директора виновной и назначил ей штраф в качестве наказания.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Штраф#Директор#Муниципальное учреждение#Договор
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