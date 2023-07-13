Директор учреждения в Новосибирской области осуждена за превышение полномочий

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Суд признал директора муниципального учреждения в Новосибирской области виновной в превышении своих должностных полномочий.
Согласно проведенному следствию и установленным судом фактам, женщина, которая была директором учреждения в Венгеровском районе, в 2020 году заключила договор на проведение ремонтных работ без их фактического выполнения.
Затем она подписала акт приемки работ и сделала его основанием для оплаты более чем на 350 тысяч рублей. Суд признал директора виновной и назначил ей штраф в качестве наказания.