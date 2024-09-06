atas.info
ГлавноеВсе новости

Договор

Выбрать дату
2024
Стремительный рост цен на такси — причины и сроки
С каждым месяцем стоимость услуг такси становится все дороже и дороже, а к концу года стоимость станет еще больше, предупреждают аналитики.
6 сентября, 03:09
Назван срок прекращения работ новосибирских пескобаз на берегу Оби
22 августа, 10:13
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
8 августа, 04:35
Новосибирская область усилит региональное сотрудничество с Узбекистаном
Делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, которую возглавляет Хоким Улугбек Косимов, провела переговоры с руководителями региона.
17 июля, 09:25
Новосибирский зоопарк без конкурса нанял охранников за 8 млн рублей
17 апреля, 03:41
МУП «САХ» усилил работу с юрлицами-уклонистами от заключения договоров на вывоз ТБО
С января 2024 года региональный оператор МУП «САХ» начал проверку юридических лиц, которые ведут коммерческую деятельность в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов.
19 февраля, 06:51
2023
Директор учреждения в Новосибирской области осуждена за превышение полномочий
Директор муниципального учреждения в Новосибирской области признана виновной в превышении должностных полномочий, подробности сообщают в СК РФ по НСО.
13 июля 2023, 04:33
Новосибирск и Минск подписали соглашения о дружеских отношениях между районами
27 апреля 2023, 07:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика