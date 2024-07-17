Новосибирская область усилит региональное сотрудничество с Узбекистаном

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Перспективные направления сотрудничества Узбекистана и Новосибирской области обсудили в среду, 17 июля, в правительстве региона.
«Президент Владимир Путин в прошлом году дал установку на активизацию сотрудничества с дружественными странами, в первую очередь, входящими в ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, БРИКС. В том числе, с Республикой Узбекистан. Шестой год действуют наши партнёрские отношения с Сурхандарьинской областью. Важно, чтобы эти взаимоотношения — экономические, гуманитарные — развивались. И на примере этого региона нарабатывались новые подходы, направления для расширения сотрудничества с Узбекистаном в целом», — подчеркнул Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов отметил, что во время предыдущей встречи с губернатором Новосибирской области они обсудили расширение межрегионального сотрудничества, в частности в образовании, здравоохранении, бизнесе. И по всем направлениям уже развёрнута работа.
Дальнейшее развитие отношений стороны закрепили сегодня подписанием двух документов — Меморандума о взаимопонимании между правительством Новосибирской области РФ и Хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан и соответствующей дорожной карты. Подписи поставили губернатор Андрей Травников и Хоким Улугбек Косимов.
Представители узбекской делегации выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с производителями оборудования и сервисов для нефтегазоразведки. Губернатор поручил профильным министерствам помочь наладить взаимодействие с НГУ и производителями, которые занимаются разработкой и поставкой оборудования и технологий для нефтегазохимии.
Еще одна новая задача поставлена перед министерством здравоохранения — более широко использовать технологии телемедицины в сотрудничестве с коллегами из Республики Узбекистан.
Во время встречи в правительстве региона был озвучен и интерес к сотрудничеству с производителями лекарственных препаратов. Губернатор поручил региональному Минпромторгу совместно с Миннауки предоставить узбекской стороне максимально полный перечень производителей лекарственных препаратов.