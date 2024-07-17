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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Переговоры прошли в правительстве Новосибирской области

Новосибирская область усилит региональное сотрудничество с Узбекистаном

17 июля 2024, 09:25
Фото: nso.ru
Переговоры прошли в правительстве Новосибирской области
Делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, которую возглавляет Хоким Улугбек Косимов, провела переговоры с руководителями региона.

Перспективные направления сотрудничества Узбекистана и Новосибирской области обсудили в среду, 17 июля, в правительстве региона.

«Президент Владимир Путин в прошлом году дал установку на активизацию сотрудничества с дружественными странами, в первую очередь, входящими в ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, БРИКС. В том числе, с Республикой Узбекистан. Шестой год действуют наши партнёрские отношения с Сурхандарьинской областью. Важно, чтобы эти взаимоотношения — экономические, гуманитарные — развивались. И на примере этого региона нарабатывались новые подходы, направления для расширения сотрудничества с Узбекистаном в целом», — подчеркнул Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов отметил, что во время предыдущей встречи с губернатором Новосибирской области они обсудили расширение межрегионального сотрудничества, в частности в образовании, здравоохранении, бизнесе. И по всем направлениям уже развёрнута работа.

Дальнейшее развитие отношений стороны закрепили сегодня подписанием двух документов — Меморандума о взаимопонимании между правительством Новосибирской области РФ и Хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан и соответствующей дорожной карты. Подписи поставили губернатор Андрей Травников и Хоким Улугбек Косимов.

Представители узбекской делегации выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с производителями оборудования и сервисов для нефтегазоразведки. Губернатор поручил профильным министерствам помочь наладить взаимодействие с НГУ и производителями, которые занимаются разработкой и поставкой оборудования и технологий для нефтегазохимии.

Еще одна новая задача поставлена перед министерством здравоохранения — более широко использовать технологии телемедицины в сотрудничестве с коллегами из Республики Узбекистан.

Во время встречи в правительстве региона был озвучен и интерес к сотрудничеству с производителями лекарственных препаратов. Губернатор поручил региональному Минпромторгу совместно с Миннауки предоставить узбекской стороне максимально полный перечень производителей лекарственных препаратов.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Новосибирская область#Переговоры#Правительство НСО#Узбекистан#Договор#Сотрудничество
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