Новосибирская область усилит региональное сотрудничество с Узбекистаном

Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов отметил, что во время предыдущей встречи с губернатором Новосибирской области они обсудили расширение межрегионального сотрудничества, в частности в образовании, здравоохранении, бизнесе. И по всем направлениям уже развёрнута работа.