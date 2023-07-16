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Крыша шатра упала на отдыхающих — новосибирцы спасались от урагана в Яровом

16 июля 2023, 05:14
Фото: Надежда Суржина / 1MI
Последствия урагана - разрушено летнее кафе.

Новосибирцы рассказали, что им пришлось спасаться от урагана в Яровом

Жители Новосибирска рассказали как спасались от сильного ветра, разрушившего летнее кафе и унесшего крыши шатров в Яровом.

Крыша шатра упала на отдыхающих во время сильного урагана в Яровом в Алтайском крае. Жительница Новосибирска Наталья поделилась с «АиФ-Новосибирск» историей спасения во время ураганного ветра во время отдыха Яровом.

По словам Натальи, они приехали в Яровое 12 июля, в этот день стояла солнечная жаркая погода, но уже через два дня погода начала меняться. 14 июля буквально за несколько минут поднялся сильный ветер. Как рассказала женщина, в это время они отдыхали у озера и услышали крики — на людей упала конструкция летнего кафе, сорванная ветром, также ураган сорвал крыши нескольких шатров. В воздух взлетели пластиковые стулья, шезлонги.

Наталья с дочкой успели забежать в магазин, также туда вбежал мужчина с детьми. Он был в порезах и крови — его травмировала слетевшая от урагана конструкция летнего кафе. Некоторое время после урагана на улице стояла пыльная завеса — ничего не было видно. В тот же день Наталья с дочкой вернулись в Новосибирск.

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#Ольга Храмушкина#Жара#Отдых#Ураган#Происшествия#Погода#Новосибирск
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