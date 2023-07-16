Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Крыша шатра упала на отдыхающих во время сильного урагана в Яровом в Алтайском крае. Жительница Новосибирска Наталья поделилась с «АиФ-Новосибирск» историей спасения во время ураганного ветра во время отдыха Яровом.
По словам Натальи, они приехали в Яровое 12 июля, в этот день стояла солнечная жаркая погода, но уже через два дня погода начала меняться. 14 июля буквально за несколько минут поднялся сильный ветер. Как рассказала женщина, в это время они отдыхали у озера и услышали крики — на людей упала конструкция летнего кафе, сорванная ветром, также ураган сорвал крыши нескольких шатров. В воздух взлетели пластиковые стулья, шезлонги.
Наталья с дочкой успели забежать в магазин, также туда вбежал мужчина с детьми. Он был в порезах и крови — его травмировала слетевшая от урагана конструкция летнего кафе. Некоторое время после урагана на улице стояла пыльная завеса — ничего не было видно. В тот же день Наталья с дочкой вернулись в Новосибирск.
В Новосибирской области без света остались более 15 тысяч человек.