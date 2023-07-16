По словам Натальи, они приехали в Яровое 12 июля, в этот день стояла солнечная жаркая погода, но уже через два дня погода начала меняться. 14 июля буквально за несколько минут поднялся сильный ветер. Как рассказала женщина, в это время они отдыхали у озера и услышали крики — на людей упала конструкция летнего кафе, сорванная ветром, также ураган сорвал крыши нескольких шатров. В воздух взлетели пластиковые стулья, шезлонги.