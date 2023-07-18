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В Новосибирской области выписали из больницы подростка, которого ударила молния

18 июля 2023, 02:54
Фото: 1MI
Младший брат до сих пор не может поверить в это
Под Новосибирском подростка выписали из больницы после удара молнии; его 16-летний брат погиб на месте, а самому мальчику пришлось провести несколько часов в реанимации.

В Новосибирской области выпустили из лечебного учреждения 13-летнего подростка, которого ударила молния. Его ударил мощный электрический разряд несколько дней назад, пишет Infopro54.

Горестное событие произошло 13 июля в небольшой деревне Александровка. Она находится в Болотнинском районе. В тот день гремела шквальная гроза, и несколько подростков решили спрятаться от нее под деревом. Увы, оно стало приманкой для молнии.

16-летний брат парня погиб на месте, а самому подростку пришлось провести несколько часов в реанимационном отделении из-за нарушений сердечного ритма.

Погибший мальчик был воспитанником у своей тети. Его похоронили на следующий день после несчастного происшествия рядом с родителями, так как он был сиротой. Младший брат до сих пор не может поверить в это.

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#Трагедия#Молния#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#18+#Погиб#Подростки#Эмилия Губарева
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