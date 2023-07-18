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В Новосибирской области выпустили из лечебного учреждения 13-летнего подростка, которого ударила молния. Его ударил мощный электрический разряд несколько дней назад, пишет Infopro54.
Горестное событие произошло 13 июля в небольшой деревне Александровка. Она находится в Болотнинском районе. В тот день гремела шквальная гроза, и несколько подростков решили спрятаться от нее под деревом. Увы, оно стало приманкой для молнии.
16-летний брат парня погиб на месте, а самому подростку пришлось провести несколько часов в реанимационном отделении из-за нарушений сердечного ритма.
Погибший мальчик был воспитанником у своей тети. Его похоронили на следующий день после несчастного происшествия рядом с родителями, так как он был сиротой. Младший брат до сих пор не может поверить в это.