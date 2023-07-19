В Новосибирске ограничат проезд по улице Серафимовича до 30 октября 2023

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Published Сегодня, 01:21
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Движение автотранспорта по улице Серафимовича в Новосибирске будет ограничено. Эту информацию предоставили на сайте городской администрации.
Ограничения будут введены на двух участках этой улицы из-за проведения земляных работ для ремонта тепловой сети.
С 28 июля до 30 октября будет ограничено движение от перекрестка с улицей Серафимовича до здания № 18Ц, расположенного на улице Титова. Ширина проезжей части будет сокращена на три метра.
Кроме того, будет закрыто движение от здания № 18 по улице Титова до здания № 23 на Плахотном переулке. Муниципалитет планирует установить объездные пути через общие дороги.