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В Новосибирске ограничат проезд по улице Серафимовича до 30 октября 2023

19 июля 2023, 01:21
Фото: 1MI
Это связано с проведением ремонта
В Новосибирске до 30 октября ограничат движение по улице Серафимовича из-за проведения работ.

Движение автотранспорта по улице Серафимовича в Новосибирске будет ограничено. Эту информацию предоставили на сайте городской администрации.

Ограничения будут введены на двух участках этой улицы из-за проведения земляных работ для ремонта тепловой сети.

С 28 июля до 30 октября будет ограничено движение от перекрестка с улицей Серафимовича до здания № 18Ц, расположенного на улице Титова. Ширина проезжей части будет сокращена на три метра.

Кроме того, будет закрыто движение от здания № 18 по улице Титова до здания № 23 на Плахотном переулке. Муниципалитет планирует установить объездные пути через общие дороги.

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