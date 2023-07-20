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В Искитиме Новосибирской области прогремят взрывы 20 июля

20 июля 2023, 02:42
Фото: 1MI
Взрывы будут слышны с 12:00 до 15:00
В Искитиме Новосибирской области 20 июля пройдут взрывы на Чернореченском карьере: зачем и во сколько.

В Искитиме Новосибирской области 20 июля будут проведены взрывные работы на Чернореченском карьере. Об этом сообщили в местной администрации.

Нужно отметить, что взрывы являются неотъемлемой частью работы карьеров. Они выполняются для измельчения горной породы и облегчения дальнейшей добычи полезных ископаемых.

Время взрывов — с 12:00 до 15:00, как указали городские власти. Во время проведения этих работ возможны небольшие толчки в близлежащих населенных пунктах.

В Новосибирской области 20 июля прогремят мощные взрывы
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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Искитим#Искитимский район#Взрывы#Подрывы
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