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Published Сегодня, 02:42
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В Искитиме Новосибирской области 20 июля будут проведены взрывные работы на Чернореченском карьере. Об этом сообщили в местной администрации.
Нужно отметить, что взрывы являются неотъемлемой частью работы карьеров. Они выполняются для измельчения горной породы и облегчения дальнейшей добычи полезных ископаемых.
Время взрывов — с 12:00 до 15:00, как указали городские власти. Во время проведения этих работ возможны небольшие толчки в близлежащих населенных пунктах.