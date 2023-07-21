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Магнитная буря накроет Новосибирск — головные боли и слабость неизбежны

21 июля 2023, 01:34
Фото: Midjourney
21 июля новосибирцы ощутят эффекты магнитной бури

Новосибирцев предупредили о магнитной буре 21 июля

В пятницу, 21 июля, жителей Новосибирска ожидает магнитная буря, которая может вызвать головные боли и ухудшение самочувствия.

21 июля в Новосибирске ожидается магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие жителей. Это связано с активностью солнца и может вызвать головные боли и ухудшение общего состояния. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН предупредила об этом.

Магнитная буря будет относиться к классу G1, что является слабым уровнем. Основное негативное воздействие ожидается в первой половине дня.

Для людей, чувствительных к изменениям погоды, рекомендуется в этот день больше отдыхать, избегать интенсивных физических нагрузок и стресса. Также стоит следить за здоровьем и придерживаться здорового образа жизни: высыпаться (не менее 8 часов сна), пить достаточное количество воды, ограничить потребление жирной и соленой пищи, не употреблять алкоголь и увеличить количество употребляемых фруктов. Эти меры помогут справиться с возможными негативными последствиями магнитной бури.

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#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Метеозависимые
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