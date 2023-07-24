В Новосибирске отремонтируют улицы Потанинскую и Ядринцевскую за 6,7 млн рублей

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В Новосибирске планируют провести ремонт двух улиц — Потанинской и Ядринцевской. Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Стоимость контракта, по его начальным данным, составляет 6,72 миллиона рублей.
По условиям документации, подрядчик должен улучшить состояние дорожного покрытия, выполнить ремонт тротуара, восстановить газон и дорожные знаки. Прием заявок осуществляется до 31 июля 2023.