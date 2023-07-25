На взятках поймали двух экс-сотрудников Ростехнадзора в Новосибирске — дело в суде

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
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Updated Сегодня, 02:08
Уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников Ростехнадзора было направлено в суд. Их обвиняют в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, обвиняемые занимали должность государственных инспекторов в отделе по надзору за объектами газопотребления и газораспределения Сибирского управления федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору.
В период с сентября 2021 по ноябрь 2022 года, будучи должностными лицами в Ростехнадзоре, они получали деньги от посредников и индивидуальных предпринимателей в виде взяток за то, чтобы сокращать время рассмотрения обращений предпринимателей, принимать решения, благоприятные для них, и выдавать акты приемки законченных строительных работ на объектах.
На основе этих актов вместе с соответствующей документацией объекты вводились в эксплуатацию. Всего было получено около 500 тысяч рублей взяток. Уголовное дело передано Центральному районному суду для рассмотрения по существу.