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На взятках поймали двух экс-сотрудников Ростехнадзора в Новосибирске — дело в суде

25 июля 2023, 01:45
Фото: Midjourney
Дело направили в суд

В Новосибирске суд рассмотрит дело о взятках двух экс-сотрудников Ростехнадзора

Суд рассмотрит уголовное дело против двух бывших сотрудников Ростехнадзора, которые обвиняются в получении взяток и посредничестве во взяточничестве на сумму около 500 тыс. рублей, сообщают в прокуратуре региона.

Уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников Ростехнадзора было направлено в суд. Их обвиняют в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, обвиняемые занимали должность государственных инспекторов в отделе по надзору за объектами газопотребления и газораспределения Сибирского управления федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору.

В период с сентября 2021 по ноябрь 2022 года, будучи должностными лицами в Ростехнадзоре, они получали деньги от посредников и индивидуальных предпринимателей в виде взяток за то, чтобы сокращать время рассмотрения обращений предпринимателей, принимать решения, благоприятные для них, и выдавать акты приемки законченных строительных работ на объектах.

На основе этих актов вместе с соответствующей документацией объекты вводились в эксплуатацию. Всего было получено около 500 тысяч рублей взяток. Уголовное дело передано Центральному районному суду для рассмотрения по существу.

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#Эмилия Губарева#Суд#Уголовное дело#Ростехнадзор#Взятка#Новосибирск#Криминал#Общество
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