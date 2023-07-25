На взятках поймали двух экс-сотрудников Ростехнадзора в Новосибирске — дело в суде

В период с сентября 2021 по ноябрь 2022 года, будучи должностными лицами в Ростехнадзоре, они получали деньги от посредников и индивидуальных предпринимателей в виде взяток за то, чтобы сокращать время рассмотрения обращений предпринимателей, принимать решения, благоприятные для них, и выдавать акты приемки законченных строительных работ на объектах.