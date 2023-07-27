Присяжные трижды оправдали новосибирского блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве

Вспомним, что Гомзяков подозревается в убийстве мужчины, тело которого было найдено у подъезда дома в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2020 года. Сам же блогер утверждает, что они с его фанатом употребляли алкоголь, после чего мужчина вышел на балкон покурить, а сам Гомзяков решил полежать. Проснувшись утром, он не обнаружил знакомого человека в своей квартире и ушел домой.