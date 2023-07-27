Присяжные трижды оправдали новосибирского блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По информации Управления судебного департамента в Новосибирской области, присяжные Ленинского районного суда в третий раз оправдали блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняют в совершении убийства. Суд присяжных пришел к выводу, что нет достаточных оснований считать блогера виновным и установить состав преступления.
Вспомним, что Гомзяков подозревается в убийстве мужчины, тело которого было найдено у подъезда дома в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2020 года. Сам же блогер утверждает, что они с его фанатом употребляли алкоголь, после чего мужчина вышел на балкон покурить, а сам Гомзяков решил полежать. Проснувшись утром, он не обнаружил знакомого человека в своей квартире и ушел домой.
Таким образом, в мае и ноябре 2022 года присяжные уже приходили к выводу о невиновности блогера. Однако прокуратура и представитель потерпевшего обжаловали решения суда, нацеленные на его оправдание.