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Присяжные трижды оправдали новосибирского блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве

27 июля 2023, 05:29
Фото: Пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области
Гомзяков со своим подписчиком пил алкоголь, а потом тело фаната лежало под окнами его дома
Суд присяжных вновь оправдал блогера Гомзякова, заявив о недостатке доказательств, подтверждающих его вину в убийстве.

По информации Управления судебного департамента в Новосибирской области, присяжные Ленинского районного суда в третий раз оправдали блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняют в совершении убийства. Суд присяжных пришел к выводу, что нет достаточных оснований считать блогера виновным и установить состав преступления.

Вспомним, что Гомзяков подозревается в убийстве мужчины, тело которого было найдено у подъезда дома в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2020 года. Сам же блогер утверждает, что они с его фанатом употребляли алкоголь, после чего мужчина вышел на балкон покурить, а сам Гомзяков решил полежать. Проснувшись утром, он не обнаружил знакомого человека в своей квартире и ушел домой.

Таким образом, в мае и ноябре 2022 года присяжные уже приходили к выводу о невиновности блогера. Однако прокуратура и представитель потерпевшего обжаловали решения суда, нацеленные на его оправдание.

Дважды невиновен: присяжные вновь оправдали новосибирского блогера Анатолия Гомзякова
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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Погиб#18+#Убийство#Блогер#Суд
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