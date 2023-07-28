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Новосибирцы смогут повысить навыки владения военными дисциплинами в Центре подготовки

28 июля 2023, 10:31
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
В Новосибирской области готовится к открытию Центр дополнительной военной подготовки для обучения граждан, находящихся в запасе. Слушателей 14-дневных курсов обучат основам тактической, огневой и разведывательной подготовки, тактической медицины, военной топографии в объеме общевойскового минимума.

Руководитель департамента административных органов администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Алексей Кириллов сообщил: «В Центре, создающемся для организации обучения граждан, пребывающих в запасе, граждане на добровольной основе смогут пройти специальную подготовку и усовершенствовать полученные ранее практические навыки военного мастерства. Открытие подобного Центра имеет большое значение как с точки зрения растущего в масштабах региона и всей страны интереса к воинскому делу, так и в плане получения актуальных современным реалиям военных знаний».

Учебный центр будет действовать на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», обладающей необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий.

#Полина Симакова#Общество#Образование#Новосибирская область
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