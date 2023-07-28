Новосибирцы смогут повысить навыки владения военными дисциплинами в Центре подготовки

Руководитель департамента административных органов администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Алексей Кириллов сообщил: «В Центре, создающемся для организации обучения граждан, пребывающих в запасе, граждане на добровольной основе смогут пройти специальную подготовку и усовершенствовать полученные ранее практические навыки военного мастерства. Открытие подобного Центра имеет большое значение как с точки зрения растущего в масштабах региона и всей страны интереса к воинскому делу, так и в плане получения актуальных современным реалиям военных знаний».



Учебный центр будет действовать на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», обладающей необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий.