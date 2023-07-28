Регион встречает «Архипелаг 2023»: жителям региона напоминают о мерах безопасности

Тема беспилотья в настоящее время является одной из наиболее актуальных для страны, поэтому самой масштабной станет площадка «Архитектура неба». В рамках интенсива проведут более 100 соревнований беспилотных летательных аппаратов, эта площадка станет одной из самых массовых. Боевой слет «Дронница» проведет на «Архипелаге 2023» выездные показательные соревнования специально для участников проектно-образовательного интенсива.