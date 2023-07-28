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Регион встречает «Архипелаг 2023»: жителям региона напоминают о мерах безопасности

28 июля 2023, 05:28
Фото: 1MI
Гостей проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в эти дни встречает Новосибирская область — мероприятие стартует сегодня, 28 июля — в общей сложности за 10 дней интенсива пройдет более 100 мероприятий деловой программы.

Среди ключевых площадок «Архипелага 2023» — Новосибирский государственный университет — трек «Архитектура неба», Новосибирский государственный технический университет — трек «Качество жизни в регионах», Биотехнопарк и лицей в наукограде Кольцово — трек «Человек+».

Тема беспилотья в настоящее время является одной из наиболее актуальных для страны, поэтому самой масштабной станет площадка «Архитектура неба». В рамках интенсива проведут более 100 соревнований беспилотных летательных аппаратов, эта площадка станет одной из самых массовых. Боевой слет «Дронница» проведет на «Архипелаге 2023» выездные показательные соревнования специально для участников проектно-образовательного интенсива.

Организаторы напоминают гостям мероприятия о том, что для участия в соревнованиях необходима регистрация — самостоятельный запуск дронов на площадках «Архипелага» запрещен в связи с требованиями безопасности. Доступ на площадки интенсива осуществляется по специальным регистрационным бейджам — правила их выдачи представлены в личных кабинетах участников форума и аккредитованных журналистов.

Подробнее с информацией о работе площадок «Архипелага 2023» можно ознакомиться на официальном сайте интенсива.

#Полина Симакова#Общество#Технологии
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