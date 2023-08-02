Posted Сегодня, 21:55
Published Сегодня, 21:55
Modified Сегодня, 21:55
Updated Сегодня, 21:55
Пророк Илия является одним из самых почитаемых в христианстве. При жизни святой являлся рьяным противником любого идолопоклонства. Когда в Иудейском царстве — в частности, при дворе правителя Ахава — установился культ божества Баала (Ваала), грозный пророк неустанно обличал моральное падение властителя. Для этого он даже совершил несколько чудес, чтобы вразумить Ахава.
Однако царь не желал раскаиваться и Илия устроил испытание между жрецами Ваала. Когда Яхве смог зажечь жертвенный огонь и посрамить священников, последние были в назидание убиты пророком, после чего он ушел в пустыню.
За свои достойные дела Илия был вознесен на небо живым. В иудаизме считается, что пророк спустится обратно перед приходом Машиаха (Мессии), чтобы посрамить лжемессию и убедить евреев принять истинного Бога. В христианстве соответствующие строки из Ветхого Завета трактуют как знак Второго пришествия Христа (ряд богословов расценивают это как намек на Иоанна Крестителя, которого часто принимали за Илию. Сам Иисус говорит, что «Илия уже пришел» (Мф, 17:11), намекая на казнь Иоанна Предтечи).
Илия почитается и в исламе. Согласно Корану, пророк Ильяс дважды посылался к народу Израиля, чтобы вернуть к их к «шариату Мусы» (Моисееву Закону). В то время евреи также поклонялись идолам, но приняли учение Моисея после дарования им дождя. Также есть предание о праведнике Ильясе, которому Аллах дал дар вызывать дождь. Славословя его, верующие могут защититься от пожара, воровства и укуса ядовитых змей.
Пророк Илия является одним из самых почитаемых святых в России наряду с Николаем Чудотворцем. 2 августа в память о нем в храмах совершается особая литургия, на которой желательно побывать всем верующим. Также Илия является покровителем воздушно-десантных и военно-космических войск России.
Однако в народном сознании Илия (Илья-пророк) является победителем нечисти. Гром и молния, посылаемые на землю, призваны загнать нежить подальше в свои норы. Именно поэтому на Ильин день существует множество запретов.
В этот день нельзя купаться, поскольку нечисть лютует и может утащить под воду. К тому же, водоемы могут зацвести, что вредно для здоровья. По понятным причинам, не рекомендуется рыбачить. Нежелательно и ходить в лес, поскольку леший, злой на Илью, может навсегда утащить за собой неосторожного путника.
Поскольку вся нечисть боится Ильи-пророка, то старается принять какой-нибудь привычный всем облик — например, кошки. Поэтому на Ильин день ни в коем случае нельзя отпускать любимых мурлык и прочую живность на прогулку, чтобы не искушать бесов. Если же к вам на порог постучался кошак, то нужно немедленно его прогнать.
Но главный запрет — заниматься любым трудом. В этот день нужно чтить Илью и не отвлекаться на мирские дела. В противном случае, грозный пророк разгневается и обязательно отомстит.
Что же можно делать в Ильин день? В славянской традиции было распространено «братование», когда сразу несколько деревень устраивали массовые застолья. Сейчас стоит хотя бы увидеть своего знакомого и пожелать ему удачи (а, возможно, и пообщаться наедине). Поскольку Илья-пророк считается покровителем плодородия, то незазорно попросить его об удачном замужестве и деторождении. Или помолиться.