За свои достойные дела Илия был вознесен на небо живым. В иудаизме считается, что пророк спустится обратно перед приходом Машиаха (Мессии), чтобы посрамить лжемессию и убедить евреев принять истинного Бога. В христианстве соответствующие строки из Ветхого Завета трактуют как знак Второго пришествия Христа (ряд богословов расценивают это как намек на Иоанна Крестителя, которого часто принимали за Илию. Сам Иисус говорит, что «Илия уже пришел» (Мф, 17:11), намекая на казнь Иоанна Предтечи).