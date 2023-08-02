Кондуктор автобуса в Новосибирске сделал ограду с канцелярскими кнопками

Posted Сегодня, 01:51
Published Сегодня, 01:51
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В Новосибирске кондуктор автобуса решил обозначить свою рабочую зону, используя кнопки из канцелярских принадлежностей. Об этом информирует НГС.
Сотрудник прикрепил кнопки к перегородке, отделяющей его сиденье от дверей автобуса. Пассажиры считают такое действие очень опасным.
Они выражают беспокойство по поводу возможности людей падать в салоне при резком торможении или ускорении и пытаться ухватиться за что-то. В основном это может быть опасно для детей и пожилых людей, которые могут получить травму.
На момент написания статьи кнопки уже были удалены из автобуса, а кондуктору будет выдано предупреждение.