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Кондуктор автобуса в Новосибирске сделал ограду с канцелярскими кнопками

2 августа 2023, 01:51
Фото: 1MI
Люди могли себе повредить что-то из-за острых кнопок
Кондуктор новосибирского автобуса оградил своё рабочее место канцелярскими кнопками, что вызвало возмущение пассажиров.

В Новосибирске кондуктор автобуса решил обозначить свою рабочую зону, используя кнопки из канцелярских принадлежностей. Об этом информирует НГС.

Сотрудник прикрепил кнопки к перегородке, отделяющей его сиденье от дверей автобуса. Пассажиры считают такое действие очень опасным.

Они выражают беспокойство по поводу возможности людей падать в салоне при резком торможении или ускорении и пытаться ухватиться за что-то. В основном это может быть опасно для детей и пожилых людей, которые могут получить травму.

На момент написания статьи кнопки уже были удалены из автобуса, а кондуктору будет выдано предупреждение.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Транспорт#Общество#Кондуктор#Автобус#Опасность#Пассажиры
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