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Неделя адской жары в Новосибирске: горела ЦКБ и обезумела кондукторша

9 июня 2023, 14:16
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
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Новосибирцы выживали в дикую жару, справлялись с пожаром в больнице Академгородка и уволили хамку-кондуктора: как жил мегаполис неделю, читайте в материале Atas.info.

Невыносимая жара в Новосибирске — как справлялись сибиряки

Июнь в 2023 году стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске
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В 2023 году июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске. С первых дней месяца на территории региона была зафиксирована аномальная жара, при которой температура достигла отметки близкой к 40 градусам. Новосибирцы с трудом переносили жару и ждали дождей. С 9 июня пришло небольшое похолодание и все этому очень рады: небо затянулось тучами, а синоптики обещают дожди. Недавно свой концерт дал стендап-комик Сергей Орлов, который был шокирован жарой в нашем регионе.

Горела больница в Академгородке — пациентов эвакуировали даже с реанимации

Фотографии с места пожара в ЦКБ Академгородка: что происходит сейчас и последствия
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4 июня в Академгородке загорелось здание Центральной клинической больницы. Огнем была охвачена крыша. Пациентов (около 140 человек) пришлось эвакуировать. Среди больных, 7 человек находились в реанимации. В результате пожара была повреждена серьезно крыша общей площадью 1800 квадратных метров. Здание ЦКБ было сохранено и начнет использоваться дальше для лечебных целей после восстановления.

Злая кондукторша в городском автобусе и карма

Матерившую пассажиров новосибирскую кондукторшу уволили
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Кондукторшу автобуса маршрута № 39 в Новосибирске уволили после инцидента, произошедшего 4 июня. Сотрудница транспортной компании по неопределенной причине начала оскорблять и ругать пассажиров и на словах грозилась вступить с ними в драку. В итоге кондуктор была уволена, а персоналу транспортной компании провели поучительную беседу на тему: как уважительно относиться к пассажирам.

Аномальная жара, Пригожин и уборщица: как жил мегаполис на минувшей неделе
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