Неделя адской жары в Новосибирске: горела ЦКБ и обезумела кондукторша

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В 2023 году июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске. С первых дней месяца на территории региона была зафиксирована аномальная жара, при которой температура достигла отметки близкой к 40 градусам. Новосибирцы с трудом переносили жару и ждали дождей. С 9 июня пришло небольшое похолодание и все этому очень рады: небо затянулось тучами, а синоптики обещают дожди. Недавно свой концерт дал стендап-комик Сергей Орлов, который был шокирован жарой в нашем регионе.
4 июня в Академгородке загорелось здание Центральной клинической больницы. Огнем была охвачена крыша. Пациентов (около 140 человек) пришлось эвакуировать. Среди больных, 7 человек находились в реанимации. В результате пожара была повреждена серьезно крыша общей площадью 1800 квадратных метров. Здание ЦКБ было сохранено и начнет использоваться дальше для лечебных целей после восстановления.
Кондукторшу автобуса маршрута № 39 в Новосибирске уволили после инцидента, произошедшего 4 июня. Сотрудница транспортной компании по неопределенной причине начала оскорблять и ругать пассажиров и на словах грозилась вступить с ними в драку. В итоге кондуктор была уволена, а персоналу транспортной компании провели поучительную беседу на тему: как уважительно относиться к пассажирам.