Неделя адской жары в Новосибирске: горела ЦКБ и обезумела кондукторша

В 2023 году июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске. С первых дней месяца на территории региона была зафиксирована аномальная жара, при которой температура достигла отметки близкой к 40 градусам. Новосибирцы с трудом переносили жару и ждали дождей. С 9 июня пришло небольшое похолодание и все этому очень рады: небо затянулось тучами, а синоптики обещают дожди. Недавно свой концерт дал стендап-комик Сергей Орлов, который был шокирован жарой в нашем регионе.