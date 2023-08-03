По 91 за доллар: власти выгоден дешевеющий рубль?

Как напоминают «Новые Известия», россияне так или иначе постепенно привыкли к скачкам курса рубля по отношению к американскому доллару. В конце 2014, начале 2016, марте 2022 года и нынешним летом национальная валюта падала, но потом вновь «наращивала мускулы» и напоминал, кто в доме хозяин. Однако с 5 июля цена «деревянного» стабильно держится на уровне 90 рублей и не думает снижаться ни на йоту. Кто же в этом виноват?