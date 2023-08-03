По 91 за доллар: власти выгоден дешевеющий рубль?

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Как напоминают «Новые Известия», россияне так или иначе постепенно привыкли к скачкам курса рубля по отношению к американскому доллару. В конце 2014, начале 2016, марте 2022 года и нынешним летом национальная валюта падала, но потом вновь «наращивала мускулы» и напоминал, кто в доме хозяин. Однако с 5 июля цена «деревянного» стабильно держится на уровне 90 рублей и не думает снижаться ни на йоту. Кто же в этом виноват?
Одной из возможных причин девальвации рубля может быть сокращение экспортной выручки и сокращение расходов на импорт. Повлияли на это и бесконечные продажи российских активов иностранными компаниями, не рискующими пока иметь с нами дело.
«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в Россию и из нее. Повлияли на это и летние отпуска, когда растет спрос на валюту. При продаже российских активов иностранцы переводят валюту за рубеж. Однако с Центробанком есть договоренность, что объемы вывода валюты не превысят миллиарда в месяц. Поэтому это не столь критично», — разъяснил министр финансов Антон Силуанов.
Но, вопреки всей тяжести нынешней ситуации, торговый баланс в России остается профицитным и экспорт значительно превышает импорт. В мае 2022 года он составил рекордные 20.35 миллиардов долларов США, в нынешнем мае показатель равен 10,42 миллиардам. А значит, сильно просесть из-за давления импортеров рубль все же не должен. К тому же, ситуация на внутреннем рынке пока не внушает опасений.
Может быть, повлияло падение мировых цен на нефть, к которым мы все же очень привязаны? Однако одним из «пиков» девальвации стал «черный понедельник» 15 декабря 2014 года, когда за доллар давали 80 рублей. «Нефтяная» конъюнктура тогда показывала 60 долларов за баррель и показатели были весьма удачными.
Как считает директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики и бывший зампредседателя Центробанка Сергей Алексашенко, падение рубля может быть связано со скупкой валюты «Роснефтью» для выплаты внешних долгов. ЦБ РФ при этом отказался от «вливания» новой валюты.
При этом Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной тогда отказался от попыток удержать рубль в заданном коридоре. В итоге скачки нацвалюты составляли до 86 рублей за доллар, а сама ситуация стала обыденностью для россиян.
Ответственные за укрепление национальной валюты почему-то считают это весьма опасным делом. В частности, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял следующее.
«Формируется новый пакет вызовов для экономики. В первую очередь, крепкий рубль, который чрезмерно окреп. Он создает проблему и для экспортеров, и для импортеров. Трансграничная логистика наладится и крепкий рубль создаст проблему», — отметил Решетников.
По сути, дешевый рубль является своеобразной заградительной импортной пошлиной. При этом повышать их российские власти не собираются, поскольку не планируют выводить страну из ВТО.
Преимущества дешевого рубля в 2014 году объяснял и президент Владимир Путин.
«Мы бюджет рассчитываем не в долларах, а рублях. Раньше продавали товар, стоивший доллар, а получали 32 рубля. А теперь получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», — заявил глава государства.
По состоянию на 28 июля, дефицит федерального бюджета составляет 3,82 триллиона рублей при запланированных 2,9 триллиона. Таким образом, дешевый рубль может поспособствовать профициту. Но одновременно финансовые кураторы заявляют об опасности чрезмерного ослабления.
«Возможно, бюджету и хорошо от слабого рубля, мы получим больше доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, курс влияет на инфляцию и контроль за ней — первоочередная задача правительства. Для поддержки людей — индексации зарплат, пособий и выплат — понадобится больше денег. Поэтому все относительно», — заявил министр финансов Антон Силуанов.
Все мы так или иначе ощущаем при походе в магазин реальность девальвации рубля. Постепенно сокращается и деловая активность (индекс PMI сократился с 52,6 до 52,1 пункта. РСПП заявил об ухудшении делового климата до 47,7 пунктов).
При этом объем запасов ФНБ к 1 июля вырос 12,67 триллиона рублей (8,4% ВВП). Возможно, это поможет сохранить запасы бюджета. Но не заплатим ли мы все падением экономики?