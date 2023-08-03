В Новосибирске дом с аркой на проспекте Дзержинского признали культурным наследием

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Новосибирске признали особую ценность пятиэтажного здания на проспекте Дзержинского. Этот дом, расположенный на Каменском шоссе под номером 1а, был включен в список объектов культурного наследия города.
Архитектурное произведение представляет собой пример многоквартирного жилого строения, созданного в начале 1950-х годов. Архитектор Г. Ф. Кравцов разработал технический проект, по которому было возведено это пятиэтажное здание. Интересно, что он также является автором известного «Дома под строкой» на Красном проспекте.
Фасады дома украшены символикой СССР и характерными элементами для Сибири. Здание имеет особое значение для городского планирования, так как оно расположено в южной части квартала и смягчает его угол. Рядом с домом предусмотрена зеленая зона, но идея со строительством фонтана так и не была реализована.