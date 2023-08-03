В Новосибирске дом с аркой на проспекте Дзержинского признали культурным наследием

Фасады дома украшены символикой СССР и характерными элементами для Сибири. Здание имеет особое значение для городского планирования, так как оно расположено в южной части квартала и смягчает его угол. Рядом с домом предусмотрена зеленая зона, но идея со строительством фонтана так и не была реализована.