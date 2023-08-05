В Новосибирске коттедж с баней сдают в аренду за 500 тысяч рублей в месяц

В Новосибирске в аренду сдают коттедж с баней по цене в полмиллиона рублей в месяц. Этот дом расположен в Октябрьском районе и предлагает обширную площадь в 752 квадратных метра. Внутри вы найдете гостиные с камином, детские комнаты, террасу и оранжерею для цветов.