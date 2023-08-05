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В Новосибирске коттедж с баней сдают в аренду за 500 тысяч рублей в месяц

5 августа 2023, 02:41
Фото: Midjourney
Коттедж с баней продается в Новосибирске
В Октябрьском районе Новосибирска в аренду сдается коттедж за кругленькую сумму — 500 тысяч рублей в месяц. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

В Новосибирске в аренду сдают коттедж с баней по цене в полмиллиона рублей в месяц. Этот дом расположен в Октябрьском районе и предлагает обширную площадь в 752 квадратных метра. Внутри вы найдете гостиные с камином, детские комнаты, террасу и оранжерею для цветов.

В самом здании есть 10 комнат, каждая из которых оснащена подогреваемыми полами. Участок также включает жилой дом для персонала, зону для садоводства, барбекю и мастерскую.

Помимо арендной платы, необходимо будет внести залог в размере 500 тысяч рублей. Арендатор также будет нести расходы на коммунальные услуги.

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#Эмилия Губарева#Коттедж#Аренда#Гостиная#Новосибирск
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