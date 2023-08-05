В Новосибирске коттедж с баней сдают в аренду за 500 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:43
В Новосибирске в аренду сдают коттедж с баней по цене в полмиллиона рублей в месяц. Этот дом расположен в Октябрьском районе и предлагает обширную площадь в 752 квадратных метра. Внутри вы найдете гостиные с камином, детские комнаты, террасу и оранжерею для цветов.
В самом здании есть 10 комнат, каждая из которых оснащена подогреваемыми полами. Участок также включает жилой дом для персонала, зону для садоводства, барбекю и мастерскую.
Помимо арендной платы, необходимо будет внести залог в размере 500 тысяч рублей. Арендатор также будет нести расходы на коммунальные услуги.