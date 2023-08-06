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Гранату времен Первой Мировой войны нашли возле заброшенной деревни под Новосибирском

6 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI
Гранату уничтожили
Вблизи деревни Мостовая в Новосибирской области нашли и уничтожили английскую ручную гранату «Миллса» времен Первой Мировой войны.

В окрестностях заброшенной деревни Мостовая в Новосибирской области была найдена граната времен Первой Мировой войны. Эту находку обнаружили местные жители, которые немедленно обратились за помощью.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, сотрудники получили информацию о случившемся и отправились на место происшествия.

Оказалось, что это английская ручная граната «Миллса» модели 1915 года, которая представляла опасность для транспортировки. Поэтому было принято решение уничтожить ее непосредственно на месте.

Учёные нашли британскую гранату времён Первой мировой войны в Новосибирской области
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