Гранату времен Первой Мировой войны нашли возле заброшенной деревни под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
В окрестностях заброшенной деревни Мостовая в Новосибирской области была найдена граната времен Первой Мировой войны. Эту находку обнаружили местные жители, которые немедленно обратились за помощью.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, сотрудники получили информацию о случившемся и отправились на место происшествия.
Оказалось, что это английская ручная граната «Миллса» модели 1915 года, которая представляла опасность для транспортировки. Поэтому было принято решение уничтожить ее непосредственно на месте.