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Массовая драка произошла на пешеходном переходе в Новосибирске

6 августа 2023, 03:21
Фото: 1MI
Драка случилась на пешеходном переходе
На пешеходном переходе около станции метро в Новосибирске произошла массовая драка.

Поблизости от станции метро «Берёзовая роща» произошел инцидент. Группа людей, которые были знакомы друг с другом, попали в конфликт на пешеходном переходе. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно записям, водитель автомобиля ВАЗ 2105, возможно, испытал проблемы с сцеплением. Он встал на аварийную остановку, вышел из машины и начал переходить дорогу. В это время один из пассажиров, который сидел на переднем сидении, выбежал и попытался догнать водителя. Это привело к конфликту и началу драки.

«Водитель ВАЗ 2105, судя по всему, сжёг сцепление. Встал на аварийку, вышел из машины и начал переходить дорогу. В этот момент пассажир, который сидел на переднем сидении, выбежал и пустился догонять водителя. Завязалась драка», — говорится в записи.

Оставшимся двум пассажирам с заднего сиденья пришлось разделить ссорящихся друзей. Информация о произошедшем была зарегистрирована в полиции, и сейчас проводится проверка.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт#Происшествия#Драка
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