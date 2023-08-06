Массовая драка произошла на пешеходном переходе в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Поблизости от станции метро «Берёзовая роща» произошел инцидент. Группа людей, которые были знакомы друг с другом, попали в конфликт на пешеходном переходе. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Согласно записям, водитель автомобиля ВАЗ 2105, возможно, испытал проблемы с сцеплением. Он встал на аварийную остановку, вышел из машины и начал переходить дорогу. В это время один из пассажиров, который сидел на переднем сидении, выбежал и попытался догнать водителя. Это привело к конфликту и началу драки.
«Водитель ВАЗ 2105, судя по всему, сжёг сцепление. Встал на аварийку, вышел из машины и начал переходить дорогу. В этот момент пассажир, который сидел на переднем сидении, выбежал и пустился догонять водителя. Завязалась драка», — говорится в записи.
Оставшимся двум пассажирам с заднего сиденья пришлось разделить ссорящихся друзей. Информация о произошедшем была зарегистрирована в полиции, и сейчас проводится проверка.