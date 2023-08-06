Массовая драка произошла на пешеходном переходе в Новосибирске

Согласно записям, водитель автомобиля ВАЗ 2105, возможно, испытал проблемы с сцеплением. Он встал на аварийную остановку, вышел из машины и начал переходить дорогу. В это время один из пассажиров, который сидел на переднем сидении, выбежал и попытался догнать водителя. Это привело к конфликту и началу драки.