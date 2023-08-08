В Новосибирске на разработку нового бренда НГУЭУ потратят 714 тысяч рублей

На сайте госзакупок появилась информация о том, что НГУЭУ хочет провести ребрендинг. Победитель конкурса должен будет изучить образовательный рынок и оценить существующие бренды других университетов в Новосибирске, России и за ее пределами. Также ему потребуется провести опрос среди целевой аудитории.