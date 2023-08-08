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В Новосибирске на разработку нового бренда НГУЭУ потратят 714 тысяч рублей

8 августа 2023, 08:28
Фото: НГУЭУ сайт
Вуз решил сделать ребрендинг
НГУЭУ ищет подрядчика для разработки нового бренда, логотипа, цветовой схемы, шрифта, визиток и других элементов ребрендинга университета, предлагая за это 700 тысяч рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что НГУЭУ хочет провести ребрендинг. Победитель конкурса должен будет изучить образовательный рынок и оценить существующие бренды других университетов в Новосибирске, России и за ее пределами. Также ему потребуется провести опрос среди целевой аудитории.

Кроме того, победитель должен будет разработать визитки, бланки и шаблоны в соответствии с новой визуальной концепцией. Работы по ребрендингу должны быть завершены до 30 декабря 2023 года.

В настоящее время НГУЭУ использует синий и бежевый цвета для своего бренда. Логотип университета выполнен именно в этих цветах, а также главный учебный корпус окрашен в соответствии с этой гаммой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Образование#НГУЭУ#Вуз#Госзакупки#Бренд#Ребрендинг
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