В Новосибирске на разработку нового бренда НГУЭУ потратят 714 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
На сайте госзакупок появилась информация о том, что НГУЭУ хочет провести ребрендинг. Победитель конкурса должен будет изучить образовательный рынок и оценить существующие бренды других университетов в Новосибирске, России и за ее пределами. Также ему потребуется провести опрос среди целевой аудитории.
Кроме того, победитель должен будет разработать визитки, бланки и шаблоны в соответствии с новой визуальной концепцией. Работы по ребрендингу должны быть завершены до 30 декабря 2023 года.
В настоящее время НГУЭУ использует синий и бежевый цвета для своего бренда. Логотип университета выполнен именно в этих цветах, а также главный учебный корпус окрашен в соответствии с этой гаммой.