В Новосибирске семьи участников СВО съедутся на балет в НОВАТ

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В благотворительном мероприятии примет участие Анна Цивилева, председатель фонда «Защитники Отечества». Вместе с Владимиром Кехманом они объявят о совместном проекте «Защитники Отечества» и МХАТ имени Горького.
С сентября 2023 года по март 2024 года ветераны СВО и члены семей погибших бойцов из разных регионов России смогут попасть на гастроли Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Этому театру в 2023 году исполнилось 125 лет.
«Планируется, что спектакли пройдут по всей стране — от центральной России до Сибири и Дальнего Востока. В рамках каждого спектакля будет выделена квота бесплатных билетов для подопечных фонда»
Мероприятие состоится в НОВАТе 10 августа. Время начала спектакля — 19:00. Сюжетом балета станет история древнеримского раба-гладиатора Спартака и поднятое им восстание, произошедшее в 74 до н. э. — 71 до н. э.