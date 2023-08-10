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Published Сегодня, 09:25

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Премьера пройдет в НОВАТе

В Новосибирске семьи участников СВО съедутся на балет в НОВАТ

10 августа 2023, 09:25
Фото: atas.info
Премьера пройдет в НОВАТе
10 августа в Новосибирском театре оперы и балета состоится благотворительная постановка балета «Спартак» для семей участников специальной военной операции.

В благотворительном мероприятии примет участие Анна Цивилева, председатель фонда «Защитники Отечества». Вместе с Владимиром Кехманом они объявят о совместном проекте «Защитники Отечества» и МХАТ имени Горького.

С сентября 2023 года по март 2024 года ветераны СВО и члены семей погибших бойцов из разных регионов России смогут попасть на гастроли Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Этому театру в 2023 году исполнилось 125 лет.

«Планируется, что спектакли пройдут по всей стране — от центральной России до Сибири и Дальнего Востока. В рамках каждого спектакля будет выделена квота бесплатных билетов для подопечных фонда»

Мероприятие состоится в НОВАТе 10 августа. Время начала спектакля — 19:00. Сюжетом балета станет история древнеримского раба-гладиатора Спартака и поднятое им восстание, произошедшее в 74 до н. э. — 71 до н. э.

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#СВО#Новат#Участник СВО#Общество#Спецоперация#Культура#Новосибирск#Эмилия Губарева
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