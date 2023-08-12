Мужчину зажало между автомобилями во время ДТП: виновник в розыске. Видео

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
В группе АСТ-54 Black появилось видео, на котором водитель автомобиля «Нива» въехал в припаркованный автомобиль Renault Kaptur. От столкновения автомобиль врезался в припаркованный рядом автомобиль Nissan, зажав стоявшего между авто мужчину.
Водитель «Нивы» скрылся с места происшествия вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему. Далее автомобиль «Нива» еще раз попал на камеры, зацепив по дороге автомобиль «Газель», но опять не остановился, а продолжил движение и уехал с места ДТП. Авария произошла 8 августа, водитель до сих пор в розыске.
В ГИБДД рассказали, из-за чего случаются страшные ДТП на дорогах.