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Мужчину зажало между автомобилями во время ДТП: виновник в розыске. Видео

12 августа 2023, 03:21
Несмотря на то, что после аварии прошло трое суток, виновника ДТП найти не удалось.

В группе АСТ-54 Black появилось видео, на котором водитель автомобиля «Нива» въехал в припаркованный автомобиль Renault Kaptur. От столкновения автомобиль врезался в припаркованный рядом автомобиль Nissan, зажав стоявшего между авто мужчину.

Водитель «Нивы» скрылся с места происшествия вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему. Далее автомобиль «Нива» еще раз попал на камеры, зацепив по дороге автомобиль «Газель», но опять не остановился, а продолжил движение и уехал с места ДТП. Авария произошла 8 августа, водитель до сих пор в розыске.

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В ГИБДД рассказали, из-за чего случаются страшные ДТП на дорогах.

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#Ольга Храмушкина#ДТП#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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