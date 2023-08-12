Мужчину зажало между автомобилями во время ДТП: виновник в розыске. Видео

Водитель «Нивы» скрылся с места происшествия вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему. Далее автомобиль «Нива» еще раз попал на камеры, зацепив по дороге автомобиль «Газель», но опять не остановился, а продолжил движение и уехал с места ДТП. Авария произошла 8 августа, водитель до сих пор в розыске.