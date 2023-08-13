Ежа спасают в Новосибирске после травм от газонокосилки — у него порезана голова

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Новосибирске активисты помогают ежу, который получил травмы от газонокосилки. Об этом информируют в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
По словам активистов, у животного есть порез на голове, и на ране появились язвы. Ветеринары обработали рану и начали лечение ежа антибиотиками.
«Животное нашли с порезом на голове, в ране появились опарыши. Специалисты обработали рану», — говорится в сообщении.
Они надеются, что после восстановления здоровья, еж сможет вернуться в свою естественную среду обитания.