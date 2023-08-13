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Еж пострадал от газонокосилки

Ежа спасают в Новосибирске после травм от газонокосилки — у него порезана голова

13 августа 2023, 05:21
Фото: 1MI
Еж пострадал от газонокосилки

В Новосибирске волонтеры спасают ежа после травм от газонокосилки

В Новосибирске спасают ежа, пострадавшего от газонокосилки: волонтёры лечат его раны и надеются вернуть его в лес.

В Новосибирске активисты помогают ежу, который получил травмы от газонокосилки. Об этом информируют в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам активистов, у животного есть порез на голове, и на ране появились язвы. Ветеринары обработали рану и начали лечение ежа антибиотиками.

«Животное нашли с порезом на голове, в ране появились опарыши. Специалисты обработали рану», — говорится в сообщении.

Они надеются, что после восстановления здоровья, еж сможет вернуться в свою естественную среду обитания.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Животные#Еж#Травма
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