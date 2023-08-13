В Новосибирске автомобиль влетел в дерево у остановки «Кинотеатр Рассвет»

Очевидцы рассказали, что авария произошла около остановки «Кинотеатр Рассвет». Водитель черного автомобиля не справился с управлением и врезался в деревья. По кадрам видно, что машина полностью разрушена. Она имеет вмятины как спереди, так и сзади. Пока нет информации о пострадавших.