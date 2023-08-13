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О пострадавших нет информации

В Новосибирске автомобиль влетел в дерево у остановки «Кинотеатр Рассвет»

13 августа 2023, 14:12
Фото: 1MI
О пострадавших нет информации
В Новосибирске произошло жесткое ДТП, в результате которого машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В Новосибирске произошло серьезное ДТП. Автомобиль, который двигался по дороге, сошел с трассы и столкнулся с деревом.

ЧП случилось в Кировском районе в течение дня 13 августа. Информацию об этом сообщили в группе «АСТ-54» на платформе «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что авария произошла около остановки «Кинотеатр Рассвет». Водитель черного автомобиля не справился с управлением и врезался в деревья. По кадрам видно, что машина полностью разрушена. Она имеет вмятины как спереди, так и сзади. Пока нет информации о пострадавших.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#ДТП#Авария#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Транспорт
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