В Новосибирске автомобиль влетел в дерево у остановки «Кинотеатр Рассвет»

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В Новосибирске произошло серьезное ДТП. Автомобиль, который двигался по дороге, сошел с трассы и столкнулся с деревом.
ЧП случилось в Кировском районе в течение дня 13 августа. Информацию об этом сообщили в группе «АСТ-54» на платформе «ВКонтакте».
Очевидцы рассказали, что авария произошла около остановки «Кинотеатр Рассвет». Водитель черного автомобиля не справился с управлением и врезался в деревья. По кадрам видно, что машина полностью разрушена. Она имеет вмятины как спереди, так и сзади. Пока нет информации о пострадавших.