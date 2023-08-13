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Лекарство было просроченным

В Новосибирске пациентке в больнице дали просроченное лекарство от желудка

13 августа 2023, 07:48
Фото: 1MI
Лекарство было просроченным
Пациентке в больнице Новосибирска дали просроченное лекарство от желудка, на что она пожаловалась в социальных сетях.

В Новосибирске пациентка больницы № 3 утверждает, что ей дали просроченное лекарство от желудка. Она выразила свое недовольство в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Девушка рассказала, что ее привезли в больницу с подозрением на острый панкреатит. Медсестра предоставила ей препарат «Альмагель Нео», который оказался просроченным. Срок годности на упаковке указывал на июль 2023 года.

«Когда пошла к медсестре с просьбой поменять, она сказала, что его ещё можно полгода пить. После чего выхватила его из рук и сказала: „Не хочешь — не надо“. Нормального лекарства мне так и не выдали», — подчеркнула жительница Новосибирска.
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