В Новосибирске пациентке в больнице дали просроченное лекарство от желудка

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Новосибирске пациентка больницы № 3 утверждает, что ей дали просроченное лекарство от желудка. Она выразила свое недовольство в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».
Девушка рассказала, что ее привезли в больницу с подозрением на острый панкреатит. Медсестра предоставила ей препарат «Альмагель Нео», который оказался просроченным. Срок годности на упаковке указывал на июль 2023 года.
«Когда пошла к медсестре с просьбой поменять, она сказала, что его ещё можно полгода пить. После чего выхватила его из рук и сказала: „Не хочешь — не надо“. Нормального лекарства мне так и не выдали», — подчеркнула жительница Новосибирска.