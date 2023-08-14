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Угрозы для новосибирцев не было

Утечка аммиака произошла на предприятии Новосибирска: МЧС доложило губернатору

14 августа 2023, 03:34
Фото: 1MI
Угрозы для новосибирцев не было
Об утечки аммиака на предприятии в городе рассказал начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов на оперативном совещании 14 августа.

В Новосибирске на одном из предприятий произошла утечка аммиака на предприятии. Инцидент случился 10 августа. Где именно это было, не уточняется.

«Отмечаю ликвидацию аммиака в складском помещении на территории производственного объекта в Новосибирске 10 августа. Эвакуировано 220 человек, пострадавших нет. Угрозы населению не было», — доложил губернатору начальник МЧС региона.
Новосибирску грозила химическая катастрофа с аммиаком на заводе мороженого «Гулливер»
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Напомним, что в конце июля фабрика мороженого «Гулливер» в Новосибирске оказалась без электричества, и это вызвало реальную угрозу серьезной химической катастрофы. Электроэнергия была отключена из-за незаконных работ, проводимых строителями.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Аммиак
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