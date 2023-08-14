Утечка аммиака произошла на предприятии Новосибирска: МЧС доложило губернатору

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Новосибирске на одном из предприятий произошла утечка аммиака на предприятии. Инцидент случился 10 августа. Где именно это было, не уточняется.
«Отмечаю ликвидацию аммиака в складском помещении на территории производственного объекта в Новосибирске 10 августа. Эвакуировано 220 человек, пострадавших нет. Угрозы населению не было», — доложил губернатору начальник МЧС региона.
Напомним, что в конце июля фабрика мороженого «Гулливер» в Новосибирске оказалась без электричества, и это вызвало реальную угрозу серьезной химической катастрофы. Электроэнергия была отключена из-за незаконных работ, проводимых строителями.