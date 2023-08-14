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Published Сегодня, 02:28

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Updated Сегодня, 02:31

Жизнь новосибирцев обрывается по их решению

В Новосибирске озвучили страшные цифры по суицидам

14 августа 2023, 02:28
Фото: 1MI
Жизнь новосибирцев обрывается по их решению

Число самоубийств в Новосибирске за 2022 год выросло на 6,3%

За 2022 год в Новосибирске зарегистрировано 117 случаев самоубийств, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году.

В Новосибирске количество случаев самоубийств за прошлый год увеличилось. По данным Новосибирскстата, в 2022 году было зарегистрировано 117 таких случаев, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году.

Среди взрослых людей старше 18 лет число самоубийств выросло еще сильнее — на 9,4%, составив 116 случаев. Однако среди детей число самоубийств сократилось на 75%, с четырех до одного случая. Об этом узнал «РБК-Новосибирск».

В целом по Новосибирской области количество самоубийств за прошедший год уменьшилось примерно на 6%. Было зарегистрировано 383 случая. Из них семеро — это дети в возрасте до 17 лет, а 376 людей — старше 18 лет.

В Новосибирске составили статистику пьяных самоубийств
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