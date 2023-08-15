Губернатор поручил создать учебные места в среднем профессионального образовании

Ещё одной важной темой выездного совещания стал вопрос создания новых мест в школах. Как подчеркнул Губернатор, за последнее время за счёт реконструкции было создано 11 тысяч таких мест: «Это достаточно быстрое решение, мы понимаем, что ремонтировать быстрее и проще, чем строить новое здание, и бюджетная эффективность выше, мы потратили меньше средств. Самое важное: за счёт этого создаются места в шаговой доступности от жителей исторических или новых быстрорастущих районов, где зачастую сложно найти земельный участок для строительства нового здания, но в существующих есть возможность увеличить количество школьников».