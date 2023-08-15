Губернатор поручил создать учебные места в среднем профессионального образовании

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Так, во время выездного совещания, глава региона обсудил со специалистами министерства образования Новосибирской области, мэрии Новосибирска возможность передачи ведомству здания по улице Лебедевского, 1 для размещения там после проведения капитального ремонта учреждения СПО.
Как доложил Губернатору заместитель министра образования Юрий Савостьянов, в связи с востребованностью специалистов в сфере информационных технологий, а также значительным превышением установленной проектной мощности ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники», есть потребность в увеличении числа учебных мест.
Это возможно осуществить за счёт организации новой образовательной площадки в здании на улице Лебедевского. Здесь планируется создание единого методического центра в сфере ИТ-технологий, осуществление различных форм подготовки (СПО, ПО, ДПО), а также реализация вместе с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области проекта по созданию удалённых точек курсовой подготовки взрослого населения из районов Новосибирской области.
Губернатор Андрей Травников обозначил решения по развитию среднего профессионального образования: «Не решена еще до конца проблема дефицита мест в средних школах, но уже обозначилась проблема нехватки мест в колледжах. Нашей стране свойственны демографические волны, и начинает расти количество школьников средних и старших классов. Запрос на места в колледжах сегодня есть не только со стороны работодателей, которым не хватает специалистов, но и со стороны родителей и ребят, которые хотели бы получить вместе с образованием и профессию.
Поэтому сегодня во время совещания рассмотрели два интересных проекта: один быстрый, второй перспективный. Быстрый проект — это использование бывшего здания 35-й школы, которое сегодня не эксплуатируется. При его реконструкции можно создать больше 600 мест в колледже информационных технологий.
Тот опыт, который мы вместе с городом получили на школах, когда создавали новые места в старых зданиях путем перепланировки, ремонта, реконструкции, сегодня будем использовать в колледже.
И перспективный проект — это создание абсолютно нового колледжа СПО в районе будущей застройки, микрорайон «Клюквенный», и он будет создан в ближайшие годы».
Андрей Травников на месте ознакомился с состоянием здания будущего колледжа на улице Лебедевского, дал поручения по скорейшему восстановлению систем отопления к началу зимы, и разработке проектно-сметной документации в следующем году.
Ещё одной важной темой выездного совещания стал вопрос создания новых мест в школах. Как подчеркнул Губернатор, за последнее время за счёт реконструкции было создано 11 тысяч таких мест: «Это достаточно быстрое решение, мы понимаем, что ремонтировать быстрее и проще, чем строить новое здание, и бюджетная эффективность выше, мы потратили меньше средств. Самое важное: за счёт этого создаются места в шаговой доступности от жителей исторических или новых быстрорастущих районов, где зачастую сложно найти земельный участок для строительства нового здания, но в существующих есть возможность увеличить количество школьников».
Во время рабочей поездки в Заельцовский район глава региона также проконтролировал исполнение данного ранее поручения по капитальному ремонту здания лицея №159. Кроме того, во время совещания обсудили перспективы строительства школы на 825 мест в микрорайоне Лебедевский.