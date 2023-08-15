atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Губернатор поручил создать учебные места в среднем профессионального образовании

Губернатор поручил создать учебные места в среднем профессионального образовании

15 августа 2023, 07:58
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Задачи по развитию системы образования Заельцовского района, в частности, созданию новых мощностей для среднего профессионального образования, поставил Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки.

Так, во время выездного совещания, глава региона обсудил со специалистами министерства образования Новосибирской области, мэрии Новосибирска возможность передачи ведомству здания по улице Лебедевского, 1 для размещения там после проведения капитального ремонта учреждения СПО.

Как доложил Губернатору заместитель министра образования Юрий Савостьянов, в связи с востребованностью специалистов в сфере информационных технологий, а также значительным превышением установленной проектной мощности ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники», есть потребность в увеличении числа учебных мест.

Это возможно осуществить за счёт организации новой образовательной площадки в здании на улице Лебедевского. Здесь планируется создание единого методического центра в сфере ИТ-технологий, осуществление различных форм подготовки (СПО, ПО, ДПО), а также реализация вместе с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области проекта по созданию удалённых точек курсовой подготовки взрослого населения из районов Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников обозначил решения по развитию среднего профессионального образования: «Не решена еще до конца проблема дефицита мест в средних школах, но уже обозначилась проблема нехватки мест в колледжах. Нашей стране свойственны демографические волны, и начинает расти количество школьников средних и старших классов. Запрос на места в колледжах сегодня есть не только со стороны работодателей, которым не хватает специалистов, но и со стороны родителей и ребят, которые хотели бы получить вместе с образованием и профессию.

Поэтому сегодня во время совещания рассмотрели два интересных проекта: один быстрый, второй перспективный. Быстрый проект — это использование бывшего здания 35-й школы, которое сегодня не эксплуатируется. При его реконструкции можно создать больше 600 мест в колледже информационных технологий.

Тот опыт, который мы вместе с городом получили на школах, когда создавали новые места в старых зданиях путем перепланировки, ремонта, реконструкции, сегодня будем использовать в колледже.

И перспективный проект — это создание абсолютно нового колледжа СПО в районе будущей застройки, микрорайон «Клюквенный», и он будет создан в ближайшие годы».

Андрей Травников на месте ознакомился с состоянием здания будущего колледжа на улице Лебедевского, дал поручения по скорейшему восстановлению систем отопления к началу зимы, и разработке проектно-сметной документации в следующем году.

Ещё одной важной темой выездного совещания стал вопрос создания новых мест в школах. Как подчеркнул Губернатор, за последнее время за счёт реконструкции было создано 11 тысяч таких мест: «Это достаточно быстрое решение, мы понимаем, что ремонтировать быстрее и проще, чем строить новое здание, и бюджетная эффективность выше, мы потратили меньше средств. Самое важное: за счёт этого создаются места в шаговой доступности от жителей исторических или новых быстрорастущих районов, где зачастую сложно найти земельный участок для строительства нового здания, но в существующих есть возможность увеличить количество школьников».

Во время рабочей поездки в Заельцовский район глава региона также проконтролировал исполнение данного ранее поручения по капитальному ремонту здания лицея №159. Кроме того, во время совещания обсудили перспективы строительства школы на 825 мест в микрорайоне Лебедевский.

#Полина Симакова
Подпишитесь
10 лучших фото с открытия ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске
13 августа, 13:02
Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям
Сегодня, 03:31
Новосибирские врачи НИИТО избавили героя СВО от головных болей при смене погоды
Вчера, 02:46
Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа
13 августа, 21:06
Погибли 25, пострадали 66. Страшный взрыв на заправке в Махачкале — что известно
Сегодня, 01:21
105 из 170 пандусов для инвалидов в Новосибирске находятся в негодном состоянии
Сегодня, 02:46