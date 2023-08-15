Губернатор поставил задачи по защите зелёного каркаса Новосибирска

Заельцовский парк — южная часть одноименного бора — один из старейших парков Новосибирска и самый большой. В 2021–2022 годах было проведено его благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня это не только одно из любимых мест отдыха новосибирцев, но и своеобразная буферная зона между урбанизированной частью областной столицы и основным массивом Заельцовского бора — особо охраняемой природной территорией. В Новосибирске два городских лесничества — Заельцовское и Первомайское, которые занимаются содержание более 8500 га леса.