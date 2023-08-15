Губернатор поставил задачи по защите зелёного каркаса Новосибирска

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
С министром природных ресурсов и экологии региона Евгением Шестерниным и заместителем мэра Новосибирска Анной Терешковой глава региона обсудил создание новых механизмов для более качественного содержания городских парков и лесов.
«Подобных подходов к созданию парковой инфраструктуры — как в парке „Заельцовский“ — с использованием естественной среды ни в Москве, ни в Петербурге не видел, это здорово.
И, наверное, это самое правильное место для разговора на тему организации, эксплуатации, содержания зелёных зон. Таких объектов создаётся в последнее время десятки каждый год: от маленьких квартальных сквериков до больших парковых проектов. Вопрос актуален как для городских властей, так и для областных.
Нужно оценить: какие у нас есть возможности, ресурсы, структуры, которые позволят не просто построить, а годы содержать и передавать следующим поколениям», — подчеркнул Губернатор.
Заельцовский парк — южная часть одноименного бора — один из старейших парков Новосибирска и самый большой. В 2021–2022 годах было проведено его благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня это не только одно из любимых мест отдыха новосибирцев, но и своеобразная буферная зона между урбанизированной частью областной столицы и основным массивом Заельцовского бора — особо охраняемой природной территорией. В Новосибирске два городских лесничества — Заельцовское и Первомайское, которые занимаются содержание более 8500 га леса.
Кроме городских лесов зелёный каркас областного центра формируют парки, скверы. В предыдущие годы в Новосибирске при поддержке региональных властей было реализовано множество проектов по благоустройству и озеленению — Михайловская набережная, парк «Арена», Затулинский дисперсный парк, Ельцовский парк, осенью этого года должны сдать парк «Каменка». И это только самые крупные объекты.
«За последние пять лет состоялся прорыв в Новосибирске: более 25 парков, скверов построено. Помимо реконструкции, как в Заельцовском парке, сделано много совершенно новых территорий.
По вашему поручению дальше делаем «Усть-Тулу», соединяем с Бугринским парком. Вы нам поставили задачу. Надеемся, что в течение пяти лет ещё не менее 25 пространств — и реконструированных, и новых будет создано», — сообщила Губернатору заместитель мэра Новосибирска.
Благоустроить пространства мало, за территориями нужен постоянный уход. Важно не просто наращивание мощностей структур, которые занимаются этим уходом, — Горзеленхоза, лесничеств, но и формирование системного подхода к содержанию зеленых территорий самых разных категорий.
«Я в июне принял принципиальное решение о создании учреждения. Честно скажу, был в раздумьях, под каким министерством его создавать. Сегодня вы меня убедили, что это больше леса, чем парки. Поэтому готовьте предложение по созданию отдельной структуры по обслуживанию и Заельцовского бора, и Дендропарка», — поручил глава региона министру природных ресурсов и экологии.
Также Губернатор поддержал предложение Новосибирска по усилению Горзеленхоза, в том числе и направления, которое занимается городскими лесами.
Перспективное направление, требующее меньше временных и финансовых затрат по сравнению с оборудованием масштабных общественных пространств, но позволяющее повысить уровень комфорта в жилых микрорайонах, — внутриквартальное озеленение. Во время поездки в Ленинский район разговор о защите зёленых зон будет продолжен, анонсировал Губернатор. На этот раз речь пойдет о формировании новых подходов к содержанию районных и квартальных скверов.