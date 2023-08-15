atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Духи якобы привлекают мужчин

Парфюмер из Новосибирска создала духи, приманивающие миллионеров

15 августа 2023, 03:28
Фото: 1MI
Духи якобы привлекают мужчин
Парфюмер из Новосибирска делает духи для привлечения миллионеров. Однако пахнут они весьма специфично.

В Новосибирске аромапсихолог и ароматерапевт Ольга Пащенко предлагает специальные ароматические масла, которые помогут людям решить личные проблемы. Она прошла обучение в известных фирмах Chanel, Christian Dior и Moschino, а также создала свыше тысячи индивидуальных ароматов.

Ароматерапия — это метод, при котором запахи используются для профилактики психологических проблем и достижения внутреннего равновесия. На её мастер-классах участники создают собственные духи и проходят психоанализ на основе восприятия различных запахов.

Смерть от духов, скандал с ЧВК «Редан», концерт Киркорова – Новосибирск за неделю
Узнать подробнее

Участники изучают свои ассоциации и эмоции, чтобы отделить запахи от негативного опыта и лучше понять себя. В ходе занятий некоторые запахи вызывали у людей негативные ассоциации, что указывало на отсутствие самолюбия или излишнюю требовательность к себе. Однако они также узнали, как запахи могут изменить их жизнь.

Ольга использует различные ингредиенты, такие как тубероза, жасмин, масло розы, корица, масло бархатцев, шафран, мелисса, семена моркови, марихуана, левзея, пачули и ромашка. Интересно отметить, что запах ветивера, по её словам, ассоциируется с олигархами и большими деньгами, но на самом деле он пахнет кошачьей мочой, пишет «Сиб.фм».

Читайте также:
Новосибирцев напугало сообщение в WhatsApp о женщине с ядовитыми духамиГрабителей духов из «Магнита» накажут в Новосибирске – подростки угрожали пистолетомДвое подростков в Новосибирске украли духи на 20 тысяч рублей
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Духи#Запахи
Подпишитесь
10 лучших фото с открытия ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске
13 августа, 13:02
Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям
Сегодня, 03:31
Новосибирские врачи НИИТО избавили героя СВО от головных болей при смене погоды
Вчера, 02:46
Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа
13 августа, 21:06
Погибли 25, пострадали 66. Страшный взрыв на заправке в Махачкале — что известно
Сегодня, 01:21
105 из 170 пандусов для инвалидов в Новосибирске находятся в негодном состоянии
Сегодня, 02:46