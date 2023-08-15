Парфюмер из Новосибирска создала духи, приманивающие миллионеров

Участники изучают свои ассоциации и эмоции, чтобы отделить запахи от негативного опыта и лучше понять себя. В ходе занятий некоторые запахи вызывали у людей негативные ассоциации, что указывало на отсутствие самолюбия или излишнюю требовательность к себе. Однако они также узнали, как запахи могут изменить их жизнь.