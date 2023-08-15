Парфюмер из Новосибирска создала духи, приманивающие миллионеров

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В Новосибирске аромапсихолог и ароматерапевт Ольга Пащенко предлагает специальные ароматические масла, которые помогут людям решить личные проблемы. Она прошла обучение в известных фирмах Chanel, Christian Dior и Moschino, а также создала свыше тысячи индивидуальных ароматов.
Ароматерапия — это метод, при котором запахи используются для профилактики психологических проблем и достижения внутреннего равновесия. На её мастер-классах участники создают собственные духи и проходят психоанализ на основе восприятия различных запахов.
Участники изучают свои ассоциации и эмоции, чтобы отделить запахи от негативного опыта и лучше понять себя. В ходе занятий некоторые запахи вызывали у людей негативные ассоциации, что указывало на отсутствие самолюбия или излишнюю требовательность к себе. Однако они также узнали, как запахи могут изменить их жизнь.
Ольга использует различные ингредиенты, такие как тубероза, жасмин, масло розы, корица, масло бархатцев, шафран, мелисса, семена моркови, марихуана, левзея, пачули и ромашка. Интересно отметить, что запах ветивера, по её словам, ассоциируется с олигархами и большими деньгами, но на самом деле он пахнет кошачьей мочой, пишет «Сиб.фм».