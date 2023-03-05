Смерть от духов, скандал с ЧВК «Редан», концерт Киркорова – Новосибирск за неделю

Новая субкультура под названием «Редан» появилась в Новосибирске столь неожиданно, что вызвала ажиотаж даже у российских политиков. Вернее появилось движение давно, но огласку получило только на этой неделе. По всей России прошли массовые задержания школьников-подростков, которые являются фанатами Аниме. Между анимешниками и спортиками происходили драки, а правила «группировки» перевернули с ног на голову, ведь ничего запрещенного подростки не пропагандировали – они отличались только пауками на одежде. Также к названию «Редан» неформалы начали добавлять приставку ЧВК, но скорее ради хайпа. Споры на эту тему не утихают до сих пор.