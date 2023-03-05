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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Смерть от духов, скандал с ЧВК «Редан», концерт Киркорова – Новосибирск за неделю

5 марта 2023, 14:17
Фото: Артем Шершнев / 1MI
В Новосибирске умирают от духов, скандалят с анимешниками «ЧВК Редан», отменяют Киркорова
Новосибирск за неделю – главные новости с 27 февраля по 5 марта: ядовитые духи и мгновенная смерть – какие еще фейки распространяют сибиряки в соцсетях; скандальное движение «ЧВК Редан» - битва анимешников и спортиков; православные активисты и отмена концерта Киркорова после танцев на кресте.

Смерть от ядовитых духов, отравленная холерой вода – чего боятся новосибирцы

Новосибирцев напугало сообщение в WhatsApp о женщине с ядовитыми духами
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За неделю в Новосибирске появилось немало фейков, которые сибиряки пересылают друг другу в мессенджерах. Сначала начали распространяться сообщения о том, что неизвестная женщина якобы предлагает понюхать горожанам духи, а после этого наступает неминуемая смерть. Не менее напугали жителей столицы Сибири сообщения об отравленной холерой воды. Якобы кто-то заразил систему водоснабжения, и теперь жидкость можно пить только кипяченую. Обвиняют во всех фейках то украинских ботов, то противников, устраивающих биологическую диверсию. Однако такая рассылка – банальный фейк, который умеют различать не все. Накануне появилась информация, что у школ в Новосибирске оставляют взрывчатку, обернутую в купюры.

Молодежное движение «Редан» - массовое задержание подростков в ТРЦ

Движение "Редан" распущено в Новосибирске: что известно об этой субкультуре
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Новая субкультура под названием «Редан» появилась в Новосибирске столь неожиданно, что вызвала ажиотаж даже у российских политиков. Вернее появилось движение давно, но огласку получило только на этой неделе. По всей России прошли массовые задержания школьников-подростков, которые являются фанатами Аниме. Между анимешниками и спортиками происходили драки, а правила «группировки» перевернули с ног на голову, ведь ничего запрещенного подростки не пропагандировали – они отличались только пауками на одежде. Также к названию «Редан» неформалы начали добавлять приставку ЧВК, но скорее ради хайпа. Споры на эту тему не утихают до сих пор.

Православные активисты против концерта Киркорова

Директор Киркорова ответил на требования активистов отменить концерт в Новосибирске
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Король эстрады Филипп Киркоров должен приехать с концертом в Новосибирск. Только вот православные активисты – против. Связано это с тем, что в прошлом году певец станцевал в рамках шоу на кресте. Скандальный номер «Мария Магдалена» и стал неким «клеймом» артиста. Однако директор Киркорова в недоумении, почему общественники называют звезду шоу-бизнеса безбожником. По его мнению, певец «абсолютно верующий человек», а требования отменить концерт и вовсе — «безбожество».

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