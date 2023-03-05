Смерть от духов, скандал с ЧВК «Редан», концерт Киркорова – Новосибирск за неделю

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
За неделю в Новосибирске появилось немало фейков, которые сибиряки пересылают друг другу в мессенджерах. Сначала начали распространяться сообщения о том, что неизвестная женщина якобы предлагает понюхать горожанам духи, а после этого наступает неминуемая смерть. Не менее напугали жителей столицы Сибири сообщения об отравленной холерой воды. Якобы кто-то заразил систему водоснабжения, и теперь жидкость можно пить только кипяченую. Обвиняют во всех фейках то украинских ботов, то противников, устраивающих биологическую диверсию. Однако такая рассылка – банальный фейк, который умеют различать не все. Накануне появилась информация, что у школ в Новосибирске оставляют взрывчатку, обернутую в купюры.
Новая субкультура под названием «Редан» появилась в Новосибирске столь неожиданно, что вызвала ажиотаж даже у российских политиков. Вернее появилось движение давно, но огласку получило только на этой неделе. По всей России прошли массовые задержания школьников-подростков, которые являются фанатами Аниме. Между анимешниками и спортиками происходили драки, а правила «группировки» перевернули с ног на голову, ведь ничего запрещенного подростки не пропагандировали – они отличались только пауками на одежде. Также к названию «Редан» неформалы начали добавлять приставку ЧВК, но скорее ради хайпа. Споры на эту тему не утихают до сих пор.
Король эстрады Филипп Киркоров должен приехать с концертом в Новосибирск. Только вот православные активисты – против. Связано это с тем, что в прошлом году певец станцевал в рамках шоу на кресте. Скандальный номер «Мария Магдалена» и стал неким «клеймом» артиста. Однако директор Киркорова в недоумении, почему общественники называют звезду шоу-бизнеса безбожником. По его мнению, певец «абсолютно верующий человек», а требования отменить концерт и вовсе — «безбожество».