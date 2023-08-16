Комбат «Веги» Панферов подтвердил гибель бойца Гумирова из Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Боец элитного отряда «Вега» Ильшат Гумиров из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Эту информацию подтвердил в беседе с «МК в Новосибирске» командир Андрей Панфёров.
«Действительно, военный погиб. Он умер, защищая Родину и действуя в интересах нашей страны, выполняя свой воинский долг», — сказал Панфёров.
Ильшат Гумиров родился 26 мая 1991 года в деревне Усманка Кыштовского района. В 2008 году после окончания школы он пошел служить в десантно-штурмовой батальон.
После службы в армии он работал в Новосибирске и получил образование сварщика, затем по контракту стал участвовать в боевых действиях в Средней Азии. Он женат и у него есть 9-летний сын.
Осенью 2022 года Ильшат добровольно отправился в составе отряда «Вега» на СВО. Его позывной — «Турист». 31 июля 2023 года ему была присуждена медаль «За воинскую доблесть II степени». 13 августа он погиб при эвакуации раненого товарища с поля боя, получив осколочные ранения.
Ранее сообщалось о другом погибшем бойце отряда «Вега» — командире минометного расчета, младшем сержанте Сергее Гордееве из Искитима. Его похоронили 16 мая. Также глава батальона рассказал, что погибших из отряда больше двух.
«Да, их больше двух, к сожалению. Батальон с честью выполняет боевые задачи. Пока новостей с фронта нет, но к концу августа будут известия».